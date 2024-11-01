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  • ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว
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    ซีรีส์ 5000 เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

    DE5305/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว

    คืนค่าระดับความชื้นที่ดีที่สุด และขจัดสารก่อมลพิษในอากาศด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ปกป้องบ้านและครอบครัวของคุณจากเชื้อรา เชื้อราน้ำค้าง แบคทีเรีย และไวรัส และพบกับอากาศที่สะอาด สดชื่น เพียงการกดปุ่มเดียว

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    ซีรีส์ 5000 เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

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    ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว

    สองฟังก์ชัน สองการปกป้อง

    • ลดความชื้นในอากาศได้มากถึง 26,5 L/D
    • ฟอกอากาศด้วยการกรองที่ทรงพลัง: 270 ลบ.ม./ชม. (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
    • ปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ
    • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง
    ลดความชื้น ป้องกันเชื้อรา และขจัดกลิ่นเหม็นอับ

    ลดความชื้น ป้องกันเชื้อรา และขจัดกลิ่นเหม็นอับ

    พัฒนามาเพื่อสภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ ขจัดความอับชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อต้านเชื้อรา เชื้อราน้ำค้าง น้ำควบแน่น และกลิ่นเหม็นอับ ป้องกันการเจริญเติบโตของสารก่อภูมิแพ้ และป้องกันบ้านจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น

    ขจัดความชื้นได้ถึง 26,5 L/D (1) หรือเท่ากับน้ำจำนวน 48 ขวด (2)

    ขจัดความชื้นได้ถึง 26,5 L/D (1) หรือเท่ากับน้ำจำนวน 48 ขวด (2)

    ดึงความชื้นออกมาจากอากาศได้มากถึง 14,2 ลิตรต่อวัน เหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ถึง 137 ลบ.ม. (3) ลดความชื้นจาก 90% ลงมาถึงระดับที่สบายๆ 60% ภายในเวลาเพียง 17 นาที (4) ถังน้ำขนาด 4 ลิตร ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยไม่ต้องคอยเทน้ำบ่อยๆ

    กำจัดสารมลพิษภายใน 11 นาที

    กำจัดสารมลพิษภายใน 11 นาที

    การกรองที่ทรงพลังถึง 270 ลบ.ม./ชม. (CADR) (5) จึงสามารถทำความสะอาดห้องขนาด 48 ตร.ม. ได้ภายใน 14 นาที (6) ขจัดไวรัสในอากาศ เช่น H1N1 (flu) (7) และแบคทีเรียได้มากถึง 99,9% (8) ดักไรฝุ่น เกสร สารก่อภูมิแพ้จากแมว หรือสปอร์ของเชื้อราจากอากาศได้มากถึง 99,99% (9) ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นสาเหตุของอากาศแพ้ หรือไข้ละอองฟาง (10)

    HEPA NanoProtect จะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99,97%

    HEPA NanoProtect จะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99,97%

    แผ่นกรอง 2 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก และ HEPA NanoProtect ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (11) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!

    ปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ

    ปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ

    เซนเซอร์ AeraSense จะทำการสแกนอากาศด้วยความเร็วถึง 1000 ครั้งต่อวินาที พร้อมทั้งแสดงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ในรูปแบบตัวเลข และวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย

    โหมดซักรีด: การอบแห้งที่เป็นมิตรต่อเส้นใยได้เร็วกว่าถึง 4.5 เท่า

    โหมดซักรีด: การอบแห้งที่เป็นมิตรต่อเส้นใยได้เร็วกว่าถึง 4.5 เท่า

    เร็วกว่าการแห้งตามธรรมชาติและอ่อนโยนต่อเส้นใยกว่าเครื่องอบผ้า โหมดซักรีดจะช่วยอบเสื้อยืด 20 ตัวได้ภายใน 2 ชั่วโมง (6) ขณะที่ช่วยปกป้องผ้าอันอ่อนโยนของคุณจากความเสียหาย การหดตัว และการยับย่น

    โหมดฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวเพื่อปกป้องมลพิษและสารก่อภูมิแพ้

    โหมดฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวเพื่อปกป้องมลพิษและสารก่อภูมิแพ้

    อุปกรณ์นี้จะฟอกอากาศ และลดความชื้นตามค่าเริ่มต้น เปลี่ยนเป็นโหมดฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวเมื่อมีความชื้นสูงเพื่อปกป้องมลพิษและสารก่อภูมิแพ้

    โหมดอัตโนมัติและโหมดกำหนดเองเพื่อความสบายอย่างที่คุณต้องการ

    โหมดอัตโนมัติและโหมดกำหนดเองเพื่อความสบายอย่างที่คุณต้องการ

    ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่อคงความชื้น 60% ซึ่งเป็นระดับที่ดีต่อสุขภาพ เลือกโหมดแห้งต่อเนื่องเพื่อปกป้องสิ่งของพิเศษในสภาพแวดล้อมที่แห้ง เลือกโหมดสวิงอัตโนมัติเพื่อหมุนเวียนอากาศแห้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เสื้อผ้าทุกส่วนของคุณสัมผัสอากาศอย่างเพียงพอ ใช้โหมดกำหนดเองเพื่อการควบคุมสมบูรณ์แบบด้วยการตั้งค่าความเร็วลม 4 ระดับ และความชื้น 5 ระดับ

    แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 24 เดือน

    แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 24 เดือน

    แผ่นกรองดั้งเดิมของ Philips จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเวลาถึง 24 เดือน (14) เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน

    18 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อความวางใจได้

    18 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อความวางใจได้

    เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุทนความร้อน ไปจนถึงการล็อคป้องกันเด็ก การละลายน้ำแข็งแบบอัจฉริยะ และการแจ้งเตือนถังน้ำ ช่วยให้เครื่องลดความชื้นนี้มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ และการทำงานอย่างไร้กังวล

    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง

    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง

    มาพ้อมคอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานและสารทำความเย็น R290 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เครื่องลดความชื้นนี้ทั้งทรงพลังและยั่งยืน สารทำความเย็น R290 นั้นไม่มีพิษ เป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าถึง 400 เท่า (15) และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยขจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานต่ำ

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความทนทานและความยั่งยืน

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความทนทานและความยั่งยืน

    เลือก Philips แบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านการดูแลสภาพอากาศมายาวนานกว่า 80 ปี เครื่องขจัดความชื้นของเราได้ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดถึง 170 การทดสอบ เพื่อให้ความสบายที่น่าเชื่อถือและยืนยาว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
      เทคโนโลยี
      คอมเพรสเซอร์
      สี
      สีขาว
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      ความจุแทงค์น้ำ
      4 ลิตร
      สารทำความเย็น
      R290

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น
      มี
      เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
      มี
      ระดับเสียงต่ำสุด
      22 dB(A)
      ระดับเสียงสูงสุด
      54 dB(A)
      เซนเซอร์ PM 2.5
      มี

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
      270 ลบ.ม./ชม.
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
      ขนาดห้องสูงสุด
      137 m3
      อัตราการลดความชื้น
      26,5 L/D

    • การใช้งาน

      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ระดับความชื้น
      40%, 50%, 60%, 70%, 80%
      โหมด
      อัตโนมัติ, อากาศแห้งต่อเนื่อง, ซักรีด, สวิงอัตโนมัติ
      การตั้งความเร็ว
      1,2,3
      ตัวจับเวลา
      1-9h
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      วงแหวนสี ตัวเลข

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ล็อคกันเปิด
      มี
      การแจ้งเตือนแท้งค์น้ำเต็ม
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      61,7 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      14,5 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      34,3 ซม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      31,8 ซม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      40,5 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      36,9 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      67,8 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      17.5

    • ประหยัดพลังงาน

      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0,5 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 W
      ความถี่
      50 Hz
      การใช้พลังงานสูงสุด
      245 W

    • การบำรุงรักษา

      บริการ
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      24 เดือน

    • ความเข้ากันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ท่อระบายน้ำ
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      แผ่นกรอง HEPA (FY1120)

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สามว่าเป็นไปตาม GB/T19411-2003 ที่ 35°C และ 90%RH
    • (2) คำนวณอิงกับอัตรา RH หารด้วยขวดน้ำดื่มขนาดมาตรฐาน 550 มิลลิลิตร
    • (3) คำนวณพื้นที่การขจัดความชื้นที่เหมาะสมตาม JEM1411:1998 (ประเภทอพาร์ทเมนต์คอนกรีตสมัยใหม่) ที่ห้องมีความสูง 2.5 เมตร
    • (4) การคำนวณ: 20 ลบ.ม. จาก 60% RH ที่ 27° ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามตาม GB/T 19411-2003 ผลลัพธ์อาจต่างกันเนื่องจากการระบายอากาศตามธรรมชาติ การปล่อย/ การดูดซับความชื้น และความแปรผันด้านอุณหภูมิ
    • (5) ทดสอบว่าเป็นไปตาม GB/T18801-2022 โดยบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง
    • (6) คำนวณ GB/T18801:2022 อิงกับอากาศที่ไหลผ่านตัวกรองในห้องขนาด 48 ลบ.ม. CADR 270 ลบ.ม./ชม.
    • (7) ทดสอบว่าเป็นไปตาม GB/T18801-2022 โดยบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองในห้องขนาด 30 ลบ.ม. โดยใช้ความเร็วระดับเทอร์โบในโหมดการฟอกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
    • (8) ทดสอบว่าเป็นไปตาม GB21551.3-2010 โดยบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองกับ S. Albus ในห้องขนาด 30 ลบ.ม. โดยใช้ความเร็วระดับเทอร์โบในโหมดการฟอกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
    • (9) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบกับไรฝุ่น เกสรเบิร์ชและสารก่อภูมิแพ้จากแมวตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
    • (10) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และผลกระทบต่อหอบหืด (ARIA) 2008 เขียนโดย J. Bousquet และอีกประมาณ 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (11) ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003um, iUTA จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง
    • (12) เทียบกับการตากผ้าในร่มให้แห้งตามธรรมชาติ การทดสอบของ Philips
    • (13) ทดสอบกับเสื้อยืดเนื้อผ้าใยสังเคราะห์ 20 ตัว การทดสอบของ Philips
    • (14) ขึ้นกับคุณภาพอากาศและความถี่ของการใช้งาน
    • (15) การคำนวณ: Global Warming Potential (GWP) R134a (1.300) และ R290 (<3)

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