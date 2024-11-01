DE5305/11
ให้ระดับความชื้นและอากาศที่สะอาดที่สุดได้ในคราวเดียว
คืนค่าระดับความชื้นที่ดีที่สุด และขจัดสารก่อมลพิษในอากาศด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ปกป้องบ้านและครอบครัวของคุณจากเชื้อรา เชื้อราน้ำค้าง แบคทีเรีย และไวรัส และพบกับอากาศที่สะอาด สดชื่น เพียงการกดปุ่มเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
พัฒนามาเพื่อสภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ ขจัดความอับชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อต้านเชื้อรา เชื้อราน้ำค้าง น้ำควบแน่น และกลิ่นเหม็นอับ ป้องกันการเจริญเติบโตของสารก่อภูมิแพ้ และป้องกันบ้านจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น
ดึงความชื้นออกมาจากอากาศได้มากถึง 14,2 ลิตรต่อวัน เหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ถึง 137 ลบ.ม. (3) ลดความชื้นจาก 90% ลงมาถึงระดับที่สบายๆ 60% ภายในเวลาเพียง 17 นาที (4) ถังน้ำขนาด 4 ลิตร ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยไม่ต้องคอยเทน้ำบ่อยๆ
การกรองที่ทรงพลังถึง 270 ลบ.ม./ชม. (CADR) (5) จึงสามารถทำความสะอาดห้องขนาด 48 ตร.ม. ได้ภายใน 14 นาที (6) ขจัดไวรัสในอากาศ เช่น H1N1 (flu) (7) และแบคทีเรียได้มากถึง 99,9% (8) ดักไรฝุ่น เกสร สารก่อภูมิแพ้จากแมว หรือสปอร์ของเชื้อราจากอากาศได้มากถึง 99,99% (9) ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นสาเหตุของอากาศแพ้ หรือไข้ละอองฟาง (10)
แผ่นกรอง 2 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก และ HEPA NanoProtect ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (11) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!
เซนเซอร์ AeraSense จะทำการสแกนอากาศด้วยความเร็วถึง 1000 ครั้งต่อวินาที พร้อมทั้งแสดงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ในรูปแบบตัวเลข และวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย
เร็วกว่าการแห้งตามธรรมชาติและอ่อนโยนต่อเส้นใยกว่าเครื่องอบผ้า โหมดซักรีดจะช่วยอบเสื้อยืด 20 ตัวได้ภายใน 2 ชั่วโมง (6) ขณะที่ช่วยปกป้องผ้าอันอ่อนโยนของคุณจากความเสียหาย การหดตัว และการยับย่น
อุปกรณ์นี้จะฟอกอากาศ และลดความชื้นตามค่าเริ่มต้น เปลี่ยนเป็นโหมดฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวเมื่อมีความชื้นสูงเพื่อปกป้องมลพิษและสารก่อภูมิแพ้
ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่อคงความชื้น 60% ซึ่งเป็นระดับที่ดีต่อสุขภาพ เลือกโหมดแห้งต่อเนื่องเพื่อปกป้องสิ่งของพิเศษในสภาพแวดล้อมที่แห้ง เลือกโหมดสวิงอัตโนมัติเพื่อหมุนเวียนอากาศแห้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เสื้อผ้าทุกส่วนของคุณสัมผัสอากาศอย่างเพียงพอ ใช้โหมดกำหนดเองเพื่อการควบคุมสมบูรณ์แบบด้วยการตั้งค่าความเร็วลม 4 ระดับ และความชื้น 5 ระดับ
แผ่นกรองดั้งเดิมของ Philips จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเวลาถึง 24 เดือน (14) เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุทนความร้อน ไปจนถึงการล็อคป้องกันเด็ก การละลายน้ำแข็งแบบอัจฉริยะ และการแจ้งเตือนถังน้ำ ช่วยให้เครื่องลดความชื้นนี้มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ และการทำงานอย่างไร้กังวล
มาพ้อมคอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานและสารทำความเย็น R290 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เครื่องลดความชื้นนี้ทั้งทรงพลังและยั่งยืน สารทำความเย็น R290 นั้นไม่มีพิษ เป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าถึง 400 เท่า (15) และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยขจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานต่ำ
เลือก Philips แบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านการดูแลสภาพอากาศมายาวนานกว่า 80 ปี เครื่องขจัดความชื้นของเราได้ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดถึง 170 การทดสอบ เพื่อให้ความสบายที่น่าเชื่อถือและยืนยาว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
ความเข้ากันได้
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