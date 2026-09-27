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PureProtect Pet 3000 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

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PureProtect Pet 3000 ซีรีส์แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY3110/00

PureProtect Pet 3000 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

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แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips Pet: ระบบแบบ 4 ชั้นที่มีแผ่นกรองชั้นแรก, แผ่นกรอง HEPA, ผงถ่านกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่นที่จะดักจับขนของสัตว์เลี้ยง สารก่อภูมิแพ้ และขจัดกลิ่นออกจากขนสัตว์ ขยะ และมูลสัตว์ เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น

  • PDF ไฟล์
  • 27 September 2026

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