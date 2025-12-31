PureProtect Pet 3000 ซีรีส์

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FY3110/00
ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips Pet: ระบบแบบ 4 ชั้นที่มีแผ่นกรองชั้นแรก, แผ่นกรอง HEPA, ผงถ่านกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่นที่จะดักจับขนของสัตว์เลี้ยง สารก่อภูมิแพ้ และขจัดกลิ่นออกจากขนสัตว์ ขยะ และมูลสัตว์ เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ใช้ได้กับ 3000 Series
สิ่งบรรจุ: แผ่นกรอง 1 แผ่น
อายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี
แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips PureProtect Pet ซีรีส์ 3000: AC3360 คุณสามารถดูรุ่นของเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง
ระบบ 4 ชั้นผสานรวมแผ่นกรองชั้นแรก แผ่นกรอง HEPA แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (1) กำจัดขนสัตว์ สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ (2) แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ความคิดเห็น
(1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003 µm, iUTA
(2) ห้องปฏิบัติการภายนอกยืนยันว่าสามารถขจัดกลิ่นจากสัตว์เลี้ยง 5 ชนิด: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S), แอมโมเนีย (NH₃), มีเทนไทออล (CH₃SH), กรดอะซิติก (CH₃COOH) และ ไตรเมทิลเอมีน (N(CH₃)₃)
(3) อายุการใช้งานของแผ่นกรองนั้นขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน