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  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์
  • ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์

PureProtect Pet 3000 ซีรีส์แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY3110/00

ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์

แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips Pet: ระบบแบบ 4 ชั้นที่มีแผ่นกรองชั้นแรก, แผ่นกรอง HEPA, ผงถ่านกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่นที่จะดักจับขนของสัตว์เลี้ยง สารก่อภูมิแพ้ และขจัดกลิ่นออกจากขนสัตว์ ขยะ และมูลสัตว์ เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น

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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
PureProtect Pet 3000 ซีรีส์

PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

AC3360/11

ดักจับขนสัตว์และกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสดชื่นและการปกป้องที่ยาวนานสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์

  • ใช้ได้กับ 3000 Series

  • สิ่งบรรจุ: แผ่นกรอง 1 แผ่น

  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี

  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม

ใช้ได้กับ PureProtectPet 3000 Series

ใช้ได้กับ PureProtectPet 3000 Series

แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips PureProtect Pet ซีรีส์ 3000: AC3360 คุณสามารถดูรุ่นของเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง

แผ่นกรอง HEPA 4 ชั้นดักจับอนุภาค 99.97%

แผ่นกรอง HEPA 4 ชั้นดักจับอนุภาค 99.97%

ระบบ 4 ชั้นผสานรวมแผ่นกรองชั้นแรก แผ่นกรอง HEPA แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (1) กำจัดขนสัตว์ สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ (2) แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นกรอง Philips ประสิทธิภาพดีที่สุด

แผ่นกรอง Philips ประสิทธิภาพดีที่สุด

แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003 µm, iUTA

  2. (2) ห้องปฏิบัติการภายนอกยืนยันว่าสามารถขจัดกลิ่นจากสัตว์เลี้ยง 5 ชนิด: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S), แอมโมเนีย (NH₃), มีเทนไทออล (CH₃SH), กรดอะซิติก (CH₃COOH) และ ไตรเมทิลเอมีน (N(CH₃)₃)

  3. (3) อายุการใช้งานของแผ่นกรองนั้นขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน