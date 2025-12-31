รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FY4440/30
แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ
อายุการใช้งานสูงสุด 36 เดือน
HEPA+Active Carbon+แผ่นกรองชั้นแรก
กรองได้ 99.97% @ 0.003μm
กรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง
แผ่นกรองทรงกระบอกแบบ 3 in-1 ได้รวมแผ่นกรองทั้งสามชั้นเข้าด้วยกัน ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานเหมือนวันแรก (6) แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์, HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกของเราเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการขจัดมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นโดยการเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งสามแบบพร้อมกัน
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ความคิดเห็น
(1) อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
(2) ใช้ได้กับบางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น
(3) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips ให้บริการเท่านั้น
(4) วัสดุแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ให้ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำกว่าวัสดุจากแผ่นกรอง HEPA H13 ทำให้เครื่องฟอกอากาศ Philips ที่มี NanoProtect มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่สูงกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ผ่านการรับรองที่มีขนาดเท่ากัน
(5) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(6) เงื่อนไขของแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Philips AC1711 หรือ 1715
(7) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
(8) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect