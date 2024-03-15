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แผ่นกรองสำรองของแท้ 3-In-1 ในตัว
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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ