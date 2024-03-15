ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

แผ่นกรองสำรองของแท้ 3-In-1 ในตัว

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

แผ่นกรองสำรองของแท้3-In-1 ในตัว

FY4440/30

แผ่นกรองสำรองของแท้ 3-In-1 ในตัว

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF ไฟล์, 274.4 kB
  • 15 March 2024

การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ

  • PDF ไฟล์
  • 29 July 2025