GC122/30
ใช้งานง่ายและทนทาน
Diva คือเตารีดแห้งแบบใหม่ของ Philips ที่มีแผ่นความร้อนปลายหัวเรียวเล็กซึ่งซอกซอนบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย ด้ามจับที่ถนัดสบายมือและขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการยกระดับทำให้เตารีดใช้งานง่ายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ
ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว
พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า
สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย
เตารีดน้ำหนักเบาผสานการเคลือบป้องกันการติดช่วยให้รีดลื่นและขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ
สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้
ใช้งานง่าย
ควบคุมได้เต็มที่
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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