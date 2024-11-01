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  • ใช้งานง่ายและทนทาน ใช้งานง่ายและทนทาน ใช้งานง่ายและทนทาน

    Diva เตารีดแห้ง

    GC122/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ใช้งานง่ายและทนทาน

    Diva คือเตารีดแห้งแบบใหม่ของ Philips ที่มีแผ่นความร้อนปลายหัวเรียวเล็กซึ่งซอกซอนบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย ด้ามจับที่ถนัดสบายมือและขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการยกระดับทำให้เตารีดใช้งานง่าย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿499.00

    Diva เตารีดแห้ง

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    ใช้งานง่ายและทนทาน

    • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
    • 1200 วัตต์
    • สายยาว 1.7 ม.
    การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

    การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

    แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

    ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

    พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า

    ที่ม้วนเก็บสายไฟ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

    ที่ม้วนเก็บสายไฟ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

    สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย

    เตารีดน้ำหนักเบาช่วยให้รีดลื่นใช้แรงน้อยลง

    เตารีดน้ำหนักเบาช่วยให้รีดลื่นใช้แรงน้อยลง

    เตารีดน้ำหนักเบาผสานการเคลือบป้องกันการติดช่วยให้รีดลื่นและขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะบ่งชี้เมื่อเตารีดร้อนเพียงพอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะบ่งชี้เมื่อเตารีดร้อนเพียงพอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก
      ร่องกระดุม
      สายไฟคงทน
      มี
      ด้ามจับนุ่มมือ
      มี
      พันเก็บสายไฟได้ง่าย
      มี
      เตารีดน้ำหนักเบา
      มี

    • ควบคุมได้เต็มที่

      ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย
      มี
      สัญญาณไฟอุณหภูมิ
      มี

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      แผ่นความร้อน
      Non-stick
      กำลังไฟ
      1200  W

    Badge-D2C

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