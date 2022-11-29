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  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
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  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
  • รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*

ยกเลิกการผลิต

Featherlight Plusเตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

GC1423/40

5
| (22) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*
มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่อง การเคลือบสารกันติด และสเปรย์พ่นน้ำในตัว ทำให้เตารีดนี้ออกแบบมาเพื่อขจัดรอยยับจากเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดได้เร็วกว่า 30% ด้วยไอน้ำ*

  • พลังไอน้ำ 15 กรัม/นาที

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

  • ระบบขจัดตะกรัน

ด้ามจับที่จับได้สะดวกและมั่นคง ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ

ด้ามจับที่จับได้สะดวกและมั่นคง ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ

ด้ามจับที่จับได้สะดวกและมั่นคง ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 15 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้รวดเร็ว

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 15 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้รวดเร็ว

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 15 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้รวดเร็ว

สเปรย์พ่นน้ำในตัวทำให้รีดผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

สเปรย์พ่นน้ำในตัวทำให้รีดผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

22

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

29/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Philips

ปกติที่บ้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Philips อยู่แล้ว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่เกินราคามากๆ รวมถึงความแข็งแรงของสินค้าและการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีผมขอแนะนำ Philips ครับ

ข้อดี

ใช้งานง่าย

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

22/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดไอน้ำ พกพาสะดวก

เตารีดไอน้ำphilips ตัวไม่ใหญ่มาก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก บรรจุในก่อนมีการป้องกันดี ราคาคุ้มค่ากับสินค้ามาก

ข้อดี

น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

22/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดไอน้ำราคาคุ้มค่า

เตารีดไอน้ำของ Philips ราคาเหมาะสม บรรจุหีบห่อเรียบร้อยดีมีกล่องกันกระแทก สินค้าคุ้มค่ากับราคาที่สั่งมาก แนะนำเลย

ข้อดี

ราคาคุ้มค่า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ขณะใช้โหมดไอน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่าแบบแห้งของรุ่นนี้