รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำ 15 กรัม/นาที
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ระบบขจัดตะกรัน
ด้ามจับที่จับได้สะดวกและมั่นคง ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 15 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้รวดเร็ว
สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว
รางวัล
5.0
จาก 5
22
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ghcynvfknb
29/11/2022
ประเทศไทย
Philips
ปกติที่บ้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Philips อยู่แล้ว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่เกินราคามากๆ รวมถึงความแข็งแรงของสินค้าและการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีผมขอแนะนำ Philips ครับ
ข้อดี
ใช้งานง่าย
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Jezzyy
22/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดไอน้ำ พกพาสะดวก
เตารีดไอน้ำphilips ตัวไม่ใหญ่มาก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก บรรจุในก่อนมีการป้องกันดี ราคาคุ้มค่ากับสินค้ามาก
ข้อดี
น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Nonglin
22/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดไอน้ำราคาคุ้มค่า
เตารีดไอน้ำของ Philips ราคาเหมาะสม บรรจุหีบห่อเรียบร้อยดีมีกล่องกันกระแทก สินค้าคุ้มค่ากับราคาที่สั่งมาก แนะนำเลย
ข้อดี
ราคาคุ้มค่า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขณะใช้โหมดไอน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่าแบบแห้งของรุ่นนี้