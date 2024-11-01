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    เตารีดไอน้ำ

    GC1434/70

    ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

    เตารีดไอน้ำใช้งานสะดวกนี้ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยไอน้ำต่อเนื่องปริมาณมากและแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้าที่จะทำให้รีดลื่นกว่าเดิม แค่มีเตารีดใช้งานสะดวก งานรีดผ้าก็ง่ายยิ่งขึ้น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿650.00

    เตารีดไอน้ำ

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    ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

    3 วิธีที่ช่วยให้การรีดผ้าของคุณง่ายยิ่งขึ้น

    • 2000 วัตต์
    • ขจัดตะกรัน
    • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
    พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

    พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

    พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

    ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 90 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

    สเปรย์พ่นละอองน้ำกระจายดีเยี่ยม ช่วยให้ผ้าเปียกชื้นได้อย่างทั่วถึง

    สเปรย์พ่นละอองน้ำกระจายดีเยี่ยม ช่วยให้ผ้าเปียกชื้นได้อย่างทั่วถึง

    สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว

    รีดลื่นบนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    รีดลื่นบนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    แผ่นความร้อนของเตารีด Philips เคลือบด้วยชั้นพิเศษป้องกันการติดเนื้อผ้าเพื่อการรีดลื่นบนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 220 มล. ทำให้เติมน้ำได้อย่างง่ายดาย

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 220 มล. ทำให้เติมน้ำได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษ 220 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันออกจากเตารีดได้ง่าย

    ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันออกจากเตารีดได้ง่าย

    เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา

    ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการปรับอุณหภูมิที่ง่ายกว่า

    ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการปรับอุณหภูมิที่ง่ายกว่า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      220  ml

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2000  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      90  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      25  g/min
    Badge-D2C

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