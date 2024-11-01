GC1436/20
ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
เตารีดไอน้ำใช้งานสะดวกนี้ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยไอน้ำต่อเนื่องปริมาณมากและแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้าที่จะทำให้รีดลื่นกว่าเดิม แค่มีเตารีดใช้งานสะดวก งานรีดผ้าก็ง่ายยิ่งขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 100 กรัม เพื่อลบรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม
สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว
แผ่นความร้อนของเตารีด Philips เคลือบด้วยชั้นพิเศษป้องกันการติดเนื้อผ้าเพื่อการรีดลื่นบนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษ 220 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง
ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
ใช้งานง่าย
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
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