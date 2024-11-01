GC160/22
แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด
Affinia คือเตารีดแห้งแบบใหม่ของ Philips ที่มีแผ่นความร้อน DynaGlide ซึ่งรีดลื่นบนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย แผ่นความร้อนปลายหัวเรียวเล็กพร้อมกับด้ามจับถนัดและสบายมือ และระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการยกระดับทำให้เตารีดใช้งานง่ายดูประโยชน์ทั้งหมด
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สารเคลือบ DynaGlide เป็นหนึ่งในสารเคลือบแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips ซึ่งทนต่อการขูดขีดได้มากยิ่งขึ้นและรีดได้ลื่นกว่าแผ่นความร้อนอะลูมิเนียม, Non-stick หรือเซรามิค
ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ
ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว
พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า
สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย
ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ
สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
ประเทศผู้ผลิต
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