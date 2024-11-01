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  • แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด

    เตารีดแห้ง

    GC160/22

    แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด

    Affinia คือเตารีดแห้งแบบใหม่ของ Philips ที่มีแผ่นความร้อน DynaGlide ซึ่งรีดลื่นบนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย แผ่นความร้อนปลายหัวเรียวเล็กพร้อมกับด้ามจับถนัดและสบายมือ และระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการยกระดับทำให้เตารีดใช้งานง่าย

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    เตารีดแห้ง

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    แผ่นความร้อนที่รีดผ้าได้ลื่นที่ดีที่สุด

    สำหรับเตารีดแห้ง Philips

    • แผ่นความร้อน Dynaglide
    • สายไฟยาว 1.8 เมตร
    • เตารีด 1200 วัตต์
    • 1200 วัตต์
    แผ่นความร้อน DynaGlide สำหรับการรีดผ้าที่เรียบลื่นบนเนื้อผ้าทุกชนิด

    แผ่นความร้อน DynaGlide สำหรับการรีดผ้าที่เรียบลื่นบนเนื้อผ้าทุกชนิด

    สารเคลือบ DynaGlide เป็นหนึ่งในสารเคลือบแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips ซึ่งทนต่อการขูดขีดได้มากยิ่งขึ้นและรีดได้ลื่นกว่าแผ่นความร้อนอะลูมิเนียม, Non-stick หรือเซรามิค

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

    ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

    พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า

    ที่ม้วนเก็บสายไฟ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

    ที่ม้วนเก็บสายไฟ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

    สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะบ่งชี้เมื่อเตารีดร้อนเพียงพอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะบ่งชี้เมื่อเตารีดร้อนเพียงพอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เตารีดแห้ง
      ระยะเวลาทำความร้อน
      50 วินาที
      แผ่นความร้อนไอน้ำปลายแหลม
      มี
      สัญญาณไฟ
      มี
      ชื่อแผ่นความร้อน
      DynaGlide
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      ดี
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      มี
      วิธีขจัดตะกรัน
      ไม่มี
      เตือนการขจัดตะกรัน
      ไม่มี
      สเปรย์พ่นน้ำ
      ไม่มี
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      ไม่มี
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ปลั๊กไฟในตัว
      มี
      การรับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1200 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240 V

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      น้ำหนักเตารีด
      0.76 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      สีรอง
      สีม่วง

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      ไม่มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      ไม่มี
      คู่มือการใช้งาน
      มี

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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