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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70

ยกเลิกการผลิต

EasySpeedเตารีดไอน้ำ

GC1741/70

4.9

| (71) ตรวจดู | 96% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ง่ายและมีประสิทธิภาพ

เตารีด EasySpeed ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยไอน้ำปริมาณมากเพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้าเพื่อให้รีดได้ลื่นบนทุกเนื้อผ้า และฟังก์ชั่นขจัดคราบตะกรันเพื่อประสิทธิภาพที่ทนทาน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

การตั้งค่าไอน้ำ 4 แบบเพื่อผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีกว่า

ง่ายและมีประสิทธิภาพ

  • เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

  • ขจัดตะกรัน

แท้งค์น้ำ 220 มล. สำหรับการรีดผ้าที่ยาวนานยิ่งขึ้น

แท้งค์น้ำ 220 มล. สำหรับการรีดผ้าที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษ 220 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง

การตั้งค่าไอน้ำ 4 แบบเพื่อผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีกว่าบนเนื้อผ้าแต่ละชนิด

ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อประสิทธิภาพของไอน้ำที่ทนนาน

ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อประสิทธิภาพของไอน้ำที่ทนนาน

เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.9

จาก 5

71

ตรวจดู

96%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

03/12/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ทน น้ำหนักเบา รีดผ้าเรียบง่าย

Phillips แพ็คสินค้าได้ดีมากและส่งสินค้าได้ไวมาก ส่วนเตารีดใช้ดีมาก ทนมาก ซื้อให้คนในครอบครัวใช้ ทุกคนชอบหมดเลยค่ะ ซื้อนนี้เป็นอัน ที่4 แล้ว ทน น้ำหนักเบา ใช้ง่ายง่าย รีดผ้าเรียบมาก

ข้อดี

ทน รีดผ้าเรียบ น้ำหนักเบา

ข้อเสีย

น้ำหมดไว

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-11-03

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-11-03

28/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีด

สวัสดีครับ ผมอยากมารีวิวิ เตารีดไอน้ำ ยี่ห้อ philips บอกเลยว่า ดีงามมาก ผมได้มาในราคาโปรคุ้มสุดอะไรสุด ส่งฟรีอีกด้วยปังไม่ไหว พ่อบ้านอย่างผมก็ต้องรีดผ้าเองใช่ไหมอ่ะครับ ใช้เตารีดไอน้ำมันก็สะดวกรวดเร็ว แล้วที่สำคัญมีไอน้ำนิดๆ ก็ช่วยให้ผ้าเรียบขึ้นด้วย บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ผมสุดๆเลยครับ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2021-10-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2021-10-28

26/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดที่ต้องมีติดบ้าน

สวัสดีครับ ผมอยากมารีวิวิ เตารีดไอน้ำ ยี่ห้อ philips บอกเลยว่า ดีงามมาก ผมได้มาในราคาโปรคุ้มสุดอะไรสุด ส่งฟรีอีกด้วยปังไม่ไหว พ่อบ้านอย่างผมก็ต้องรีดผ้าเองใช่ไหมอ่ะครับ ใช้เตารีดไอน้ำมันก็สะดวกรวดเร็ว แล้วที่สำคัญมีไอน้ำนิดๆ ก็ช่วยให้ผ้าเรียบขึ้นด้วย บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ผมสุดๆเลยครับ

ข้อดี

รีดง่ายและเรียบ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2021-10-26

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2021-10-26

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  1. เปรียบเทียบกับรุ่น Comfort ก่อนหน้านี้