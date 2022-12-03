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ยกเลิกการผลิต
ง่ายและมีประสิทธิภาพ
เตารีด EasySpeed ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยไอน้ำปริมาณมากเพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้าเพื่อให้รีดได้ลื่นบนทุกเนื้อผ้า และฟังก์ชั่นขจัดคราบตะกรันเพื่อประสิทธิภาพที่ทนทาน
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขจัดตะกรัน
ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษ 220 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
รางวัล
4.9
จาก 5
71
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96%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ploy S.
03/12/2022
ประเทศไทย
ทน น้ำหนักเบา รีดผ้าเรียบง่าย
Phillips แพ็คสินค้าได้ดีมากและส่งสินค้าได้ไวมาก ส่วนเตารีดใช้ดีมาก ทนมาก ซื้อให้คนในครอบครัวใช้ ทุกคนชอบหมดเลยค่ะ ซื้อนนี้เป็นอัน ที่4 แล้ว ทน น้ำหนักเบา ใช้ง่ายง่าย รีดผ้าเรียบมาก
ข้อดี
ทน รีดผ้าเรียบ น้ำหนักเบา
ข้อเสีย
น้ำหมดไว
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-11-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-11-03
BEYY
28/11/2022
ประเทศไทย
เตารีด
สวัสดีครับ ผมอยากมารีวิวิ เตารีดไอน้ำ ยี่ห้อ philips บอกเลยว่า ดีงามมาก ผมได้มาในราคาโปรคุ้มสุดอะไรสุด ส่งฟรีอีกด้วยปังไม่ไหว พ่อบ้านอย่างผมก็ต้องรีดผ้าเองใช่ไหมอ่ะครับ ใช้เตารีดไอน้ำมันก็สะดวกรวดเร็ว แล้วที่สำคัญมีไอน้ำนิดๆ ก็ช่วยให้ผ้าเรียบขึ้นด้วย บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ผมสุดๆเลยครับ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2021-10-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2021-10-28
Beyy
26/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดที่ต้องมีติดบ้าน
สวัสดีครับ ผมอยากมารีวิวิ เตารีดไอน้ำ ยี่ห้อ philips บอกเลยว่า ดีงามมาก ผมได้มาในราคาโปรคุ้มสุดอะไรสุด ส่งฟรีอีกด้วยปังไม่ไหว พ่อบ้านอย่างผมก็ต้องรีดผ้าเองใช่ไหมอ่ะครับ ใช้เตารีดไอน้ำมันก็สะดวกรวดเร็ว แล้วที่สำคัญมีไอน้ำนิดๆ ก็ช่วยให้ผ้าเรียบขึ้นด้วย บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ผมสุดๆเลยครับ
ข้อดี
รีดง่ายและเรียบ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2021-10-26
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1741/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2021-10-26
เปรียบเทียบกับรุ่น Comfort ก่อนหน้านี้