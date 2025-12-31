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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron

ยกเลิกการผลิต

1900 seriesเตารีดไอน้ำ

GC1980/26

1 รางวัล

เรียบสวยภายในพริบตา

มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยการเติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็วพิเศษ แผ่นความร้อนปลายแหลม และแผ่นความร้อนที่รีดลื่น เตารีดคุณภาพเยี่ยมรุ่นนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว

เรียบสวยภายในพริบตา

  • แผ่นความร้อนเซรามิค

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งเหมาะสำหรับรีดผ้าที่แขวนอยู่

พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งเหมาะสำหรับรีดผ้าที่แขวนอยู่

เตารีด Philips มีฟังก์ชันพลังไอน้ำรีดในแนวตั้งเหมาะสำหรับรีดผ้าที่แขวนอยู่

พลังไอน้ำพิเศษสูงเพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำพิเศษสูงเพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำพิเศษสูงถึงเพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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