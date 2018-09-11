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ยกเลิกการผลิต
GC2140/20
2000 วัตต์
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 100 กรัม
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 25 ก./นาที
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
พลังไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้มากกว่า จึงขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
รางวัล
4.1
จาก 5
18
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SIMAXD
11/09/2018
ประเทศไทย
คุณภาพคุ้มค่ากับราคา
รีดเรียบลื่นสบายมาก ระบบไอน้ำดีมากไม่เปรืองน้ำ โดยรวมชอบมากค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ
Nawapor
17/08/2018
ประเทศไทย
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
เตารีดPhilips Easyspeed
เปิดกล่องมารู้สึกตื่นเต้นมาก หลังจากทดลองใช้ เตารีดทีน้ำหนักเบา เหมาะกับการรีดผ้าจำนวนไม่มากนัก จุน้ำได้น้อย น้ำหมดไวค่ะ แผ่นทำความร้อนไว รีดผ้าได้เรียบดีค่ะ ใช้งานได้ง่าย โดยรวมถือว่าดีค่ะสำหรับคนรีดผ้าจำนวนไม่มากนัก
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ
Numulazlo
16/08/2018
ประเทศไทย
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
เตารีดที่เหมาะกับทุกคน
เป็นเตารีดที่ขนาดพอดี ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบได้ดีมาก น้ำหนักกำลังดีไม่เบาไปหรือหนักจนเกินไป ใช้งานได้สะดวกทั้งผู้ชายและผู้หญิง ช่องเติมน้ำออกแบบมาได้เป็นอย่างดี เติมได้สะดวกและด้านข้างที่เป็นแบบใสทำให้มองเห็นระดับน้ำได้ชัดเจนไม่ทำให้น้ำล้นหกออกมา ผมหน้าเตารีดลื่นดี รีดผ้าแล้วไม่สะดุด ถือเป็นเตารีดที่คุ้มค่าราคาท่าจะซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเลย
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ