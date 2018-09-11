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ยกเลิกการผลิต

EasySpeed Plusเตารีดไอน้ำ

GC2140/20

4.1
| (18) ตรวจดู

1 รางวัล

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด
EasySpeed Plus ทำให้รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยไอน้ำอันทรงพลังเพื่อจัดการรอยยับที่รีดยาก แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้าเพื่อให้รีดลื่นได้ง่าย เป็นสองวิธีที่ทำให้งานรีดผ้าของคุณรวดเร็วขึ้น
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดผ้าได้รวดเร็วขึ้นใน 2 วิธี

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

  • 2000 วัตต์

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 100 กรัม

  • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 25 ก./นาที

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

2000 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

2000 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 100 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 100 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

พลังไอน้ำสูงสุด 25 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 25 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้มากกว่า จึงขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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4.1

จาก 5

18

ตรวจดู

11/09/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณภาพคุ้มค่ากับราคา

รีดเรียบลื่นสบายมาก ระบบไอน้ำดีมากไม่เปรืองน้ำ โดยรวมชอบมากค่ะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

17/08/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดPhilips Easyspeed

เปิดกล่องมารู้สึกตื่นเต้นมาก หลังจากทดลองใช้ เตารีดทีน้ำหนักเบา เหมาะกับการรีดผ้าจำนวนไม่มากนัก จุน้ำได้น้อย น้ำหมดไวค่ะ แผ่นทำความร้อนไว รีดผ้าได้เรียบดีค่ะ ใช้งานได้ง่าย โดยรวมถือว่าดีค่ะสำหรับคนรีดผ้าจำนวนไม่มากนัก

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

16/08/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดที่เหมาะกับทุกคน

เป็นเตารีดที่ขนาดพอดี ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบได้ดีมาก น้ำหนักกำลังดีไม่เบาไปหรือหนักจนเกินไป ใช้งานได้สะดวกทั้งผู้ชายและผู้หญิง ช่องเติมน้ำออกแบบมาได้เป็นอย่างดี เติมได้สะดวกและด้านข้างที่เป็นแบบใสทำให้มองเห็นระดับน้ำได้ชัดเจนไม่ทำให้น้ำล้นหกออกมา ผมหน้าเตารีดลื่นดี รีดผ้าแล้วไม่สะดุด ถือเป็นเตารีดที่คุ้มค่าราคาท่าจะซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเลย

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2140/20 เตารีดไอน้ำ

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