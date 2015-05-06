2 year warranty
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำ 35g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 110g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2200 วัตต์
เตารีดประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้ร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงระดับอุณหภูมินั้นได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการรีด เพื่อขจัดรอยยับย่นได้ง่ายดายขึ้น
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 110 กรัม ของเตารีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
CharlieGirl
06/05/2015
Australia
Good product
This is a good iron and I would buy one again. The only drawback is that it has a terrible instruction manual. For example, I have scorch marks on the bottom of the iron but it only tells what NOT to use to clean it, not what IS recommended to clean it
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2920/70 Steam iron
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