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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ การปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดเพื่อการรีดผ้าอย่างแท้จริงนี้จะใช้ได้คุ้มค่าเงินของคุณไปอีกนานแสนนาน!
พลังไอน้ำ 35g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 120g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2300 วัตต์
เตารีดประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้ร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงระดับอุณหภูมินั้นได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการรีด เพื่อขจัดรอยยับย่นได้ง่ายดายขึ้น
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 120 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
รางวัล
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
verachai
27/07/2017
ประเทศไทย
ใช้งานได้ดี
ผ่านไป 1 ปี ยังใช้ได้ดี คุณภาพดี คุ้มค่า คุ้มราคา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ