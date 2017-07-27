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ยกเลิกการผลิต

PowerLifeเตารีดไอน้ำ

GC2930/30

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ การปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดเพื่อการรีดผ้าอย่างแท้จริงนี้จะใช้ได้คุ้มค่าเงินของคุณไปอีกนานแสนนาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • พลังไอน้ำ 35g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 120g

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

  • ขจัดตะกรัน

  • 2300 วัตต์

พลังไอน้ำที่ช่วยให้รีดผ้าได้เร็วยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำที่ช่วยให้รีดผ้าได้เร็วยิ่งขึ้น

เตารีดประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้ร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงระดับอุณหภูมินั้นได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการรีด เพื่อขจัดรอยยับย่นได้ง่ายดายขึ้น

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 120 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 120 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 120 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

27/07/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานได้ดี

ผ่านไป 1 ปี ยังใช้ได้ดี คุณภาพดี คุ้มค่า คุ้มราคา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ

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