GC2982/30
สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
เตารีดไอน้ำ Philips PowerLife Plus ให้ผลลัพธ์ดีทุกๆ วันและจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานไอน้ำที่ยาวนาน และฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษดูประโยชน์ทั้งหมด
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พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 35 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
เตารีดประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้ร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงระดับอุณหภูมินั้นได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการรีด เพื่อขจัดรอยยับย่นได้ง่ายดายขึ้น
เตารีดนี้มีฐานพักเตารีดขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งให้ความมั่นคงเป็นพิเศษเมื่อวางในแนวตั้ง
ใช้งานง่าย
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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