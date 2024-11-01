คำค้นหา

  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

    PowerLife Plus เตารีดไอน้ำ

    GC2982/30

    สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

    เตารีดไอน้ำ Philips PowerLife Plus ให้ผลลัพธ์ดีทุกๆ วันและจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานไอน้ำที่ยาวนาน และฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,690.00

    PowerLife Plus เตารีดไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดไอน้ำ ทั้งหมด

    สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

    • พลังไอน้ำ 35g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 130g
    • แผ่นความร้อน SteamGlide
    • ขจัดตะกรัน
    • 2300 วัตต์
    พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 35 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 35 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 35 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 130 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 130 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

    ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันออกจากเตารีดได้ง่าย

    ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันออกจากเตารีดได้ง่าย

    เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา

    ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

    ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

    ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

    พลังไอน้ำที่ช่วยให้รีดผ้าได้เร็วยิ่งขึ้น

    พลังไอน้ำที่ช่วยให้รีดผ้าได้เร็วยิ่งขึ้น

    เตารีดประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้ร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงระดับอุณหภูมินั้นได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการรีด เพื่อขจัดรอยยับย่นได้ง่ายดายขึ้น

    ฐานพักเตารีดทนทานเพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้น

    เตารีดนี้มีฐานพักเตารีดขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งให้ความมั่นคงเป็นพิเศษเมื่อวางในแนวตั้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ความยาวสายไฟ
      2  m

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2300  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      130  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      35  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      ประหยัดพลังงาน*
      20  %

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด