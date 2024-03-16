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3300 series เตารีดไอน้ำ
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GC3388
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User Manual Philips 3300 series Steam iron
เตารีดไอน้ำ Philips ไม่เพียงให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ สายไฟที่ยาวพิเศษ และตัวแสดงระดับน้ำ แต่ยังได้รับการออกแบบที่ทันสมัยไม่ซ้ำใคร ซึ่งให้ทั้งความสนุกสนานและสะดวกในการใช้งาน
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร