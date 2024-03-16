ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

3300 series เตารีดไอน้ำ

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

3300 seriesเตารีดไอน้ำ

GC3388

3300 series เตารีดไอน้ำ

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF ไฟล์, 1 MB
  • 16 March 2024

เตารีดไอน้ำ Philips ไม่เพียงให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ สายไฟที่ยาวพิเศษ และตัวแสดงระดับน้ำ แต่ยังได้รับการออกแบบที่ทันสมัยไม่ซ้ำใคร ซึ่งให้ทั้งความสนุกสนานและสะดวกในการใช้งาน

  • PDF ไฟล์
  • 22 August 2024

คำถามที่พบบ่อย