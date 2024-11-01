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    Azur Performer เตารีดไอน้ำ

    GC3802/20

    เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังและการใช้งานที่ง่ายดาย Auto Steam Control ของเราจะให้ปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า แผ่นความร้อน SteamGlide ให้การรีดผ้าที่เรียบลื่นเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วขึ้น

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    Azur Performer เตารีดไอน้ำ

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    เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและนวัตกรรมด้านพลังไอน้ำของเรา

    • พลังไอน้ำ 40 g/min พลังไอน้ำพิเศษ 140 g
    • แผ่นความร้อน SteamGlide
    • ขจัดตะกรัน
    • 2400 วัตต์
    กำลังไฟ 2400 วัตต์เตารีดร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    กำลังไฟ 2400 วัตต์เตารีดร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    ด้วยกำลังไฟ 2400 วัตต์ เตารีดไอน้ำ Azur Performer Plus จะร้อนอย่างรวดเร็วและให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังในการมอบผลลัพธ์การรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

    พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 140 กรัม

    พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 140 กรัม

    พลังไอน้ำสูงสุดถึง 140 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide เพื่อให้การรีดผ้าไหลลื่นและง่าย

    แผ่นความร้อน SteamGlide เพื่อให้การรีดผ้าไหลลื่นและง่าย

    แผ่นความร้อน SteamGlide ของเตารีดไอน้ำ Azur Performer จะให้ประสบการณ์การรีดลื่นระดับพรีเมี่ยม ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม และทำความสะอาดง่าย

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active เพื่อช่วยป้องกันการสะสมตะกรัน

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active เพื่อช่วยป้องกันการสะสมตะกรัน

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานอย่างง่ายดาย การทำความสะอาดเตารีดไอน้ำเป็นประจำช่วยลดคราบขาวจากตะกรันและยืดประสิทธิภาพการทำงานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ได้ผลการรีดที่ดีกว่า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active

    • ใช้งานง่าย

      การเติมน้ำและเทน้ำออก
      ฝาเปิดด้านข้าง
      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ด้ามจับนุ่มมือ
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      ที่รัดสายไฟ
      ความยาวสายไฟ
      2  m
      ซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก
      แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า
      เติมน้ำได้รวดเร็วและง่ายดาย
      มี

    • สะดวกสบาย

      ความยาวสายไฟ
      2  m

    • ความยั่งยืน

      การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
      ลดการใช้พลังงาน 20%

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      แผ่นความร้อน
      SteamGlide
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      40  g/min
      กำลังไฟ
      2400  W
      สเปรย์
      มี
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      140  g

    Badge-D2C

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