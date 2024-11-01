GC3802/20
เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า
เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังและการใช้งานที่ง่ายดาย Auto Steam Control ของเราจะให้ปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า แผ่นความร้อน SteamGlide ให้การรีดผ้าที่เรียบลื่นเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยกำลังไฟ 2400 วัตต์ เตารีดไอน้ำ Azur Performer Plus จะร้อนอย่างรวดเร็วและให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังในการมอบผลลัพธ์การรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
พลังไอน้ำสูงสุดถึง 140 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด
แผ่นความร้อน SteamGlide ของเตารีดไอน้ำ Azur Performer จะให้ประสบการณ์การรีดลื่นระดับพรีเมี่ยม ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม และทำความสะอาดง่าย
ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานอย่างง่ายดาย การทำความสะอาดเตารีดไอน้ำเป็นประจำช่วยลดคราบขาวจากตะกรันและยืดประสิทธิภาพการทำงานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ได้ผลการรีดที่ดีกว่า
ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย
แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย
วิธีขจัดตะกรัน
ใช้งานง่าย
สะดวกสบาย
ความยั่งยืน
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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