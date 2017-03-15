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ยกเลิกการผลิต
GC506/30
เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips DailyTouch ใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายในทุกวัน เพียงแค่แขวนเสื้อผ้าของคุณบนเสาแขวนผ้าในตัว ขณะเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำ คุณจะเห็นว่าพลังไอน้ำสามารถช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วเพียงใด
เสาปรับระดับได้ พร้อมไม้แขวนเสื้อในตัว
อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือกันร้อน
ไอน้ำ 2 ระดับ
อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด
หัวพ่นไอน้ำแบบพิเศษที่จับถนัดมือมีแผ่นไอน้ำขนาด XL ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว
รางวัล
2.8
จาก 5
19
ตรวจดู
kukifren
15/03/2017
New Zealand
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Perfect!
What we wanted sadly the hook holding the steamer broke easily and could not find replacement
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer
Nitin
07/02/2017
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
A must have
A product which is easy and convenient to use. A must have product..
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer
Serena65
05/02/2017
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Great product
I love this machine especially with the crease maker, excellent for shirts and pants. only problem with it is the short power lead.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer