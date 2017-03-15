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  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer

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DailyTouchเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

GC506/30

2.8

| (19) ตรวจดู

1 รางวัล

เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน

เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips DailyTouch ใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายในทุกวัน เพียงแค่แขวนเสื้อผ้าของคุณบนเสาแขวนผ้าในตัว ขณะเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำ คุณจะเห็นว่าพลังไอน้ำสามารถช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วเพียงใด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่องและฟังก์ชั่นการตั้งค่าพลังไอน้ำ

เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน

  • เสาปรับระดับได้ พร้อมไม้แขวนเสื้อในตัว

  • อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือกันร้อน

  • ไอน้ำ 2 ระดับ

  • อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือ

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

ไอน้ำ 2 ระดับ

ไอน้ำ 2 ระดับ

ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด

แผ่นความร้อนขนาด XL เพื่อได้ผลลัพธ์รวดเร็ว

แผ่นความร้อนขนาด XL เพื่อได้ผลลัพธ์รวดเร็ว

หัวพ่นไอน้ำแบบพิเศษที่จับถนัดมือมีแผ่นไอน้ำขนาด XL ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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2.8

จาก 5

19

ตรวจดู

15/03/2017

New Zealand

New Zealand

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Perfect!

What we wanted sadly the hook holding the steamer broke easily and could not find replacement

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

07/02/2017

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

A must have

A product which is easy and convenient to use. A must have product..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

05/02/2017

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Great product

I love this machine especially with the crease maker, excellent for shirts and pants. only problem with it is the short power lead.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC506/30 Garment Steamer

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