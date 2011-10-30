รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน
พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ขนาดกะทัดรัดสามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็ว
1500 วัตต์
ถุงมือ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก
โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ
รางวัล
2.8
จาก 5
20
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85%
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RobinSantoso
30/10/2011
Singapore
This product very useful with man. Because very easy
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC510/05 Garment Steamer
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Yoke_YeongChow
12/03/2012
Singapore
I already own a normal flat iron before getting this. It's pretty useful (fast and relatively straight). Don't expect it to perform as well as a flat iron but it is good enough for daily usage. Just save the flat iron for the tough ones. It croaks quite a bit but gets better after you get the hang of it.
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Meng_SanGan
07/02/2012
Singapore
Quick and easy to use. Start up time not too long.;
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