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  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC510/05
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QuickTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC510/05

2.8

| (20) ตรวจดู | 85% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ขนาดกะทัดรัดสามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าขจัดรอยยับประสิทธิภาพสูง

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

  • 1500 วัตต์

  • ถุงมือ

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

ใช้งานได้ง่าย

ใช้งานได้ง่าย

เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ

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รางวัล

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2.8

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30/10/2011

Singapore

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This product very useful with man. Because very easy

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12/03/2012

Singapore

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I already own a normal flat iron before getting this. It's pretty useful (fast and relatively straight). Don't expect it to perform as well as a flat iron but it is good enough for daily usage. Just save the flat iron for the tough ones. It croaks quite a bit but gets better after you get the hang of it.

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07/02/2012

Singapore

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Quick and easy to use. Start up time not too long.;

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