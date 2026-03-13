ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

QuickTouch เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

QuickTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC510/05

QuickTouch เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

Consumer Care Book Philips QuickTouch Garment Steamer - English (US)

  • PDF ไฟล์, 699.7 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips QuickTouch Garment Steamer

  • PDF ไฟล์, 2.3 MB
  • 13 March 2026

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ