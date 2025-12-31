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GC515/05
ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน
พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ขนาดกะทัดรัดพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่แขวนแบบถอดออกได้ ที่สามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็ว
1500 วัตต์
ขั้วบริเวณปลายปรับได้
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก
โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ
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