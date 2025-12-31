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  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC515/05
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC515/05

ยกเลิกการผลิต

QuickTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าแบบพกพา

GC515/05

1 รางวัล

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ขนาดกะทัดรัดพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่แขวนแบบถอดออกได้ ที่สามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็ว

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เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าขจัดรอยยับประสิทธิภาพสูง

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

  • 1500 วัตต์

  • ขั้วบริเวณปลายปรับได้

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

ใช้งานได้ง่าย

ใช้งานได้ง่าย

เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ

ข้อมูลทางเทคนิค

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