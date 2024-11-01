GC518/20
ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips EasyTouch Plus ออกแบบมาเพื่อการขจัดรอยยับที่ง่ายดายในทุกๆ วัน ด้วยโซลูชันการทำไอน้ำหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผ้าที่บอบบางและยากต่อการรีดดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch Plus นี้ติดตั้งด้วยแผ่นไอน้ำขนาดใหญ่ขึ้นถึง 25%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมในทีเดียว และคุณยังสามารถรีดไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด
ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก
ไม้แขวนเสื้อแบบพิเศษให้คุณแขวนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดกระโปรง และกางเกงขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ
มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยการใช้ฟังก์ชันการขจัดตะกรัน Easy De-Calc เป็นประจำ
ใช้อุปกรณ์เสริมแปรงกับเนื้อผ้าที่หนากว่าปกติอย่างเช่นเสื้อโค้ท เพื่อให้ไอน้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นและได้เนื้อผ้าที่เนียนนุ่ม
แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ โปร่งใส ถอดออกได้เหมาะกับการรีดไอน้ำเป็นเวลานาน และง่ายต่อการเติมน้ำด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
รอยจีบที่สมบูรณ์แบบทำได้ไม่ยากด้วยอุปกรณ์เสริมรีดรอยจีบ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหมและแคชเมียร์
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
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