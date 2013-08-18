Hello, We're sorry for the disappointing experience you've had with your Philips Garment Steamer. You may follow the below given guidelines to use the steamer kept in the box for safety issues. The purposes of resting steamer on the floor is :- - While using the steamer, steam condenses inside the hose. - When the hose forms a U-shape, the condensation cannot flow back to the steamer base, thus croaking sound and irregular steam may occur. - To minimize such occurrence, always rest the steamer base on the floor during use so that the hose can be straightened. If you still have issues with your product, please feel free to call Consumer Care on 1800 880 180. You can also send us an email on the below link: http://bit.ly/15SWE6d Hope this helps.