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  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
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  • Product Detail Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Detail Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Detail Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Detail Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Detail Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC520/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer

ยกเลิกการผลิต

QuickTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC520/05

1.9

| (9) ตรวจดู

1 รางวัล

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดที่สามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ระบบควบคุมพลังและการพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน

  • 1500 วัตต์

  • ไอน้ำ 2 ระดับ

  • ถุงมือ

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

ใช้งานได้ง่าย

ใช้งานได้ง่าย

เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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1.9

จาก 5

9

ตรวจดู

5

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

Easy to use and easy to handle.

Everything perfect, essy to use and it is user friendly. I would suggest for every house unit in Malaysia to have it.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

01/09/2013

Singapore

Singapore

Philip garment steamer GC520/05

Good product n easy to use. Even my son now enjoy it and hv his school uniform iron on his own without using iron board. It does handy and friendly user without taking too much space.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

17/10/2013

Malaysia

Malaysia

Makes ironing easier

It's great for ironing delicate clothes and pants. Only bad point is the hanger is too light and easily tilt over.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer

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