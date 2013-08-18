รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC520/05
ขจัดรอยยับที่รีดยากได้โดยใช้เวลาไม่นาน
พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดที่สามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็ว
1500 วัตต์
ไอน้ำ 2 ระดับ
ถุงมือ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
เครื่องพ่นไอน้ำใช้งานได้ง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด พกพาได้จึงทำให้จัดเก็บและพกพาสะดวก
โดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรีดผ้าอีกต่อไป ซึ่งทำให้รีดผ้าได้อย่างอิสระ
รางวัล
1.9
จาก 5
9
ตรวจดู
LanShahAlam
18/08/2013
Malaysia
Easy to use and easy to handle.
Everything perfect, essy to use and it is user friendly. I would suggest for every house unit in Malaysia to have it.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer
Nina
01/09/2013
Singapore
Philip garment steamer GC520/05
Good product n easy to use. Even my son now enjoy it and hv his school uniform iron on his own without using iron board. It does handy and friendly user without taking too much space.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer
Tan73
17/10/2013
Malaysia
Makes ironing easier
It's great for ironing delicate clothes and pants. Only bad point is the hanger is too light and easily tilt over.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ QuickTouch GC520/05 Garment Steamer