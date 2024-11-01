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  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน

    EasyTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

    GC524/60

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน

    เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips EasyTouch Plus ออกแบบมาเพื่อการขจัดรอยยับที่ง่ายดายในทุกๆ วัน ด้วยโซลูชันการทำไอน้ำหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผ้าที่บอบบางและยากต่อการรีด

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿5,990.00

    EasyTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

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    ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน

    ด้วยโซลูชันการทำไอน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญ

    • 1600 W 32 ก./นาที
    • การตั้งค่าไอน้ำ 5 แบบ
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.6 ล.
    • อุปกรณ์เสริม Styleboard
    ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้น*ถึง 25%

    ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้น*ถึง 25%

    เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch Plus นี้ติดตั้งด้วยแผ่นไอน้ำขนาดใหญ่ขึ้นถึง 25%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมในทีเดียว และคุณยังสามารถรีดไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

    ไอน้ำ 5 ระดับสำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน

    ไอน้ำ 5 ระดับสำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน

    ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด

    ขั้วบริเวณปลายปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    ขั้วบริเวณปลายปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

    ไม้แขวนเสื้อแบบพิเศษ

    ไม้แขวนเสื้อแบบพิเศษ

    ไม้แขวนเสื้อแบบพิเศษให้คุณแขวนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดกระโปรง และกางเกงขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ

    มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน

    มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน

    มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน

    ฟังก์ชัน Easy De-Calc เพื่ออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน

    ฟังก์ชัน Easy De-Calc เพื่ออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน

    ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยการใช้ฟังก์ชันการขจัดตะกรัน Easy De-Calc เป็นประจำ

    แปรงปัดเนื้อผ้าเพื่อให้ไอน้ำซึมซับได้ลึกขึ้นบนผ้าหนา

    แปรงปัดเนื้อผ้าเพื่อให้ไอน้ำซึมซับได้ลึกขึ้นบนผ้าหนา

    ใช้อุปกรณ์เสริมแปรงกับเนื้อผ้าที่หนากว่าปกติอย่างเช่นเสื้อโค้ท เพื่อให้ไอน้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นและได้เนื้อผ้าที่เนียนนุ่ม

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่สามารถถอดออกได้ที่สามารถเติมน้ำได้อย่างง่ายดายทุกเวลา

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่สามารถถอดออกได้ที่สามารถเติมน้ำได้อย่างง่ายดายทุกเวลา

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ โปร่งใส ถอดออกได้เหมาะกับการรีดไอน้ำเป็นเวลานาน และง่ายต่อการเติมน้ำด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    รอยจีบที่สมบูรณ์แบบทำได้ไม่ยากด้วยอุปกรณ์เสริมรีดรอยจีบ

    รอยจีบที่สมบูรณ์แบบทำได้ไม่ยากด้วยอุปกรณ์เสริมรีดรอยจีบ

    รอยจีบที่สมบูรณ์แบบทำได้ไม่ยากด้วยอุปกรณ์เสริมรีดรอยจีบ

    พลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลังสำหรับการกำจัดรอยยับที่ดียิ่งขึ้น

    พลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลังสำหรับการกำจัดรอยยับที่ดียิ่งขึ้น

    การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

    อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เด่นชัดอย่างง่ายดาย

    อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เด่นชัดอย่างง่ายดาย

    การมอบการสนับสนุนระหว่างการรีดไอน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยอุปกรณ์เสริมสนับสนุนเพิ่มเติม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

    ปลอดภัยสำหรับใช้รีดเนื้อผ้าทุกชนิด

    ปลอดภัยสำหรับใช้รีดเนื้อผ้าทุกชนิด

    เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหมและแคชเมียร์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยต่อทุกเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1600  ml
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ปลั๊กไฟในตัว
      มี
      หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ขั้วบริเวณปลายปรับได้
      มี
      แปรง
      มี
      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี
      อุปกรณ์รีดจีบ
      มี
      อุปกรณ์สนับสนุน
      มี
      ที่แขวนเสื้อพร้อมคลิปหนีบกางเกง
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      1600  W
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      32  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      มี
      พร้อมใช้งาน
      <1  minute(s)
      ปรับพลังไอน้ำได้หลายระดับ
      5  levels

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      วิธีใช้บนหน้าจอ
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      ขจัดตะกรันได้ง่าย

    Badge-D2C

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