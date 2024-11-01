GC552/40
ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ComfortTouch ใหม่ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นให้เนื้อผ้า ด้วยไอน้ำต่อเนื่องพลังสูงและ StyleBoard แบบยาวพิเศษ เสื้อผ้าจะปราศจากรอยยับตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างในเวลาอันรวดเร็วดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
ใช้อุปกรณ์เสริมแปรงกับเนื้อผ้าที่หนากว่าปกติอย่างเช่นเสื้อโค้ท เพื่อให้ไอน้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นและได้เนื้อผ้าที่เนียนนุ่ม
ไอน้ำร้อนคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าของคุณและฆ่าแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%* ทำให้ไม่ต้องซักผ้าและซักแห้งบ่อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และยังช่วยให้เสื้อผ้าอยู่กับคุณได้นานขึ้น
ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท
คุณสมบัติ Hang&Lock เฉพาะตัวของเราช่วยยึดไม้แขวนเสื้อของคุณให้เข้าที่เพื่อการรีดไอน้ำที่สะดวกสบาย โดยช่วยไม่ให้ไม้แขวนเสื้อแกว่งหรือหล่นจากเครื่อง
เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยฟังก์ชันการขจัดตะกรันที่ล้างออกง่ายเป็นประจำ
หัวพ่นไอน้ำผลิตจากซิลิคอนซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยในการใช้กับไอน้ำ เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวคุณเป็นเรื่องสำคัญ จึงไม่มีการใช้ PVC ในหัวพ่นไอน้ำ
StyleBoard ยาวพิเศษเป็นฐานที่มั่นคงระหว่างการรีดด้วยไอน้ำ เพียงแค่ใช้แผ่นไอน้ำกดเนื้อผ้าเข้ากับแผ่นรองเพื่อการรีดไอน้ำที่ง่ายขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่เรียบกริบตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง
เทคโนโลยี FlexHead ที่ล้ำสมัยทำให้คุณรีดส่วนล่างของผ้าได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่ต้องโค้งตัวหรืองอเข่า แผ่นไอน้ำยืดหยุ่นช่วยให้สัมผัสกับเนื้อผ้าได้อย่างเต็มที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยสิ้นเปลืองไอน้ำน้อยกว่า
ผ้ารองรีด
ฐานรองรีด
ดีไซน์
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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