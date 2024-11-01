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  • ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    ComfortTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

    GC558/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ComfortTouch Plus ใหม่ขจัดรอยยับตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างได้อย่างง่ายดายด้วย FlexHead อันล้ำสมัยและ StyleBoard แบบยาวพิเศษ เติมชีวิตชีวาให้เสื้อผ้าด้วยกลิ่นหอมสุดโปรดของคุณได้ทุกเมื่อด้วย MyEssence

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    ComfortTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

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    ขจัดรอยยับและคืนความสดชื่นอย่างง่ายดายตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    ด้วย FlexHead และ MyEssence

    • FlexHead
    • MyEssence
    • StyleBoard
    • 2000W
    MyEssence เพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าด้วยกลิ่นที่คุณโปรดปราน

    MyEssence เพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าด้วยกลิ่นที่คุณโปรดปราน

    ฟังก์ชันเติมน้ำหอม MyEssence ให้คุณเติมชีวิตชีวาให้เสื้อผ้ากลิ่นหอมสุดโปรดได้ทุกเมื่อ

    พลังไอน้ำต่อเนื่องช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และกำจัดแบคทีเรียถึง 99.9%*

    พลังไอน้ำต่อเนื่องช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และกำจัดแบคทีเรียถึง 99.9%*

    ไอน้ำร้อนคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าของคุณและฆ่าแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%* ทำให้ไม่ต้องซักผ้าและซักแห้งบ่อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และยังช่วยให้เสื้อผ้าอยู่กับคุณได้นานขึ้น

    พลังไอน้ำต่อเนื่องเพื่อขจัดรอยย่นอย่างรวดเร็ว

    พลังไอน้ำต่อเนื่องเพื่อขจัดรอยย่นอย่างรวดเร็ว

    การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

    การตั้งค่าไอน้ำ 5 ระดับสำหรับเนื้อผ้าต่างประเภท

    การตั้งค่าไอน้ำ 5 ระดับสำหรับเนื้อผ้าต่างประเภท

    ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท

    Hang&Lock ช่วยจับไม้แขวนเสื้อให้เข้าที่

    Hang&Lock ช่วยจับไม้แขวนเสื้อให้เข้าที่

    คุณสมบัติ Hang&Lock เฉพาะตัวของเราช่วยยึดไม้แขวนเสื้อของคุณให้เข้าที่เพื่อการรีดไอน้ำที่สะดวกสบาย โดยช่วยไม่ให้ไม้แขวนเสื้อแกว่งหรือหล่นจากเครื่อง

    ล้างตะกรันอย่างง่ายดายเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ล้างตะกรันอย่างง่ายดายเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยฟังก์ชันการขจัดตะกรันที่ล้างออกง่ายเป็นประจำ

    ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม

    เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อความอุ่นใจ

    เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อความอุ่นใจ

    เครื่องพ่นไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำในแท้งค์หมด คุณจึงอุ่นใจได้แม้ลืมปิดเครื่อง

    StyleBoard ยาวพิเศษเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    StyleBoard ยาวพิเศษเป็นฐานที่มั่นคงระหว่างการรีดด้วยไอน้ำ เพียงแค่ใช้แผ่นไอน้ำกดเนื้อผ้าเข้ากับแผ่นรองเพื่อการรีดไอน้ำที่ง่ายขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่เรียบกริบตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    ที่มี FlexHead เพื่อให้รีดถึงส่วนล่างของผ้าได้อย่างง่ายดาย

    เทคโนโลยี FlexHead ที่ล้ำสมัยทำให้คุณรีดส่วนล่างของผ้าได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่ต้องโค้งตัวหรืองอเข่า แผ่นไอน้ำยืดหยุ่นช่วยให้สัมผัสกับเนื้อผ้าได้อย่างเต็มที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยสิ้นเปลืองไอน้ำน้อยกว่า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ผ้ารองรีด

      ชั้นบน
      ฝ้าย 100%

    • ฐานรองรีด

      StyleBoard
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      Purple Magic

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1800  ml
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.3  m
      Hang&Lock
      มี
      หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน
      มี
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      แปรง
      มี
      ไม้แขวนเสื้อ
      มี
      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี
      ฝาน้ำหอม MyEssence
      มี
      ที่แขวนสองเสาปรับได้
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      ฝาน้ำหอ MyEssence
      มี
      FlexHead
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      สูงสุด 2000  W
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 40  g/min
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V
      พร้อมใช้งาน
      <1  minute(s)
      ปรับพลังไอน้ำได้หลายระดับ
      5  levels

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      ล้างง่าย

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      37x46x64.5  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      33x173x37  cm

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ผ่านการทดสอบร่างกายภายนอกด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 และ Canidia albicans ATCC 10231

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