รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการรีดเพียงครั้งเดียวโดยไม่เกิดจุดเปียกชื้น
ด้วยเทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัย เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า PerfectCare ใหม่นี้ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพไอน้ำที่ทรงพลังโดยไม่เกิดจุดเปียกชื้นเพื่อผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมอย่างง่ายดาย
แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.
ไม่ต้องขจัดตะกรัน
แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP
เครื่องรีดผ้าไอน้ำจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อแทงค์น้ำว่างเปล่า คุณจึงสบายใจได้แม้ลืมปิดเครื่อง
เครื่องรีดผ้าไอน้ำจำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำ เครื่องวัตกรรมใหม่ของเราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันสะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำยาวนาน
แผ่นรีดไอน้ำได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์การขจัดรอยยับที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งรอยเปียก ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่รับประกันว่าผ้าที่รีดได้จะไม่ไหม้
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รางวัล
4.8
จาก 5
18
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
NeoNza
26/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดไอน้ำแบบตั้ง
หลังจากอ่านรีวิวของคนอื่นแล้วจึงตัดสินใจซื้อ ไม่ผิดหวังจริงๆ ใช้งานได้ดี แรกๆอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วจะใช้ได้สะดวกและง่ายขึ้น เครื่องร้อนเร็ว จุน้ำได้เยอะ รีดผ้าได้นาน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2022-10-26
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2022-10-26
โฟร์ คลองเปรม
23/07/2022
ประเทศไทย
เตารีดดีดี้ อยากแนะนำ
จัดส่งสินค้าไวมากค่ะ ขนส่งแพ็คมาดี กันแทกดีมาก สำหรับเราชอบมากใช้งานง่าย ประหยัดเวลาตื่นมาตอนเช้าเสียบปลั๊กแล้วรีดได้เลย ผ้าบางๆ ปาด ห้าถึงหกที่ก็เรียบ ส่วนผ้าที่หนาก็เรียบ ประหยัดไฟ ใช้น้ำน้อย มาพร้อมกับของแถม สั่งเลยคุ้มมาก เมื่อเทียบกับราคาแนะนำให้ซื้อเลย ของดีสำหรับคนอยากประหยัดเวลา
ข้อดี
เก็บง่าย
ข้อเสีย
ร้อนมือ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2021-06-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2021-06-23
doob^^
01/06/2022
ประเทศไทย
GC627
พนักงานจัดส่งสินค้าได้เรียบร้อยดีมาก.....ทางร้านแพคเกจสินค้าได้เรียบร้อยดีมาก..สินค้าดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา..
ข้อดี
ขจัดตะกรันได้
ข้อเสีย
ปรับแนวราบไม่ได้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2022-05-01
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
วันที่ใช้ 2022-05-01
ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามสำหรับประเภทแบคทีเรีย Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที (มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับ Disinfection 2002-2.1.5)
ทดสอบตามข้อกำหนด IEC ด้วยน้ำกระด้างเป็นเวลา 500 ชั่วโมงเพื่อจำลองการใช้งานนาน 5 ปี