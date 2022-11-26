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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips ProTouch Stand Steamer GC627/60
  • Main in-use photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Lifestyle Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Standard Product Photo Philips ProTouch Stand Steamer GC627/60
  • Main in-use photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product Lifestyle Philips ProTouch Stand Steamer
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Stand Steamer

ยกเลิกการผลิต

ProTouchเครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

GC627/60

4.8

| (18) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการรีดเพียงครั้งเดียวโดยไม่เกิดจุดเปียกชื้น

ด้วยเทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัย เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า PerfectCare ใหม่นี้ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพไอน้ำที่ทรงพลังโดยไม่เกิดจุดเปียกชื้นเพื่อผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมอย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัย

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการรีดเพียงครั้งเดียวโดยไม่เกิดจุดเปียกชื้น

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.

  • ไม่ต้องขจัดตะกรัน

  • แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP

สลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

เครื่องรีดผ้าไอน้ำจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อแทงค์น้ำว่างเปล่า คุณจึงสบายใจได้แม้ลืมปิดเครื่อง

เครื่องที่ไม่ต้องดูแลรักษา และไม่จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรัน*

เครื่องที่ไม่ต้องดูแลรักษา และไม่จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรัน*

เครื่องรีดผ้าไอน้ำจำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำ เครื่องวัตกรรมใหม่ของเราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันสะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำยาวนาน

แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP ที่รับประกันว่าผ้าที่รีดได้จะไม่ไหม้*

แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP ที่รับประกันว่าผ้าที่รีดได้จะไม่ไหม้*

แผ่นรีดไอน้ำได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์การขจัดรอยยับที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งรอยเปียก ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่รับประกันว่าผ้าที่รีดได้จะไม่ไหม้

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.8

จาก 5

18

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2

26/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดไอน้ำแบบตั้ง

หลังจากอ่านรีวิวของคนอื่นแล้วจึงตัดสินใจซื้อ ไม่ผิดหวังจริงๆ ใช้งานได้ดี แรกๆอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วจะใช้ได้สะดวกและง่ายขึ้น เครื่องร้อนเร็ว จุน้ำได้เยอะ รีดผ้าได้นาน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2022-10-26

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2022-10-26

23/07/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดดีดี้ อยากแนะนำ

จัดส่งสินค้าไวมากค่ะ ขนส่งแพ็คมาดี กันแทกดีมาก สำหรับเราชอบมากใช้งานง่าย ประหยัดเวลาตื่นมาตอนเช้าเสียบปลั๊กแล้วรีดได้เลย ผ้าบางๆ ปาด ห้าถึงหกที่ก็เรียบ ส่วนผ้าที่หนาก็เรียบ ประหยัดไฟ ใช้น้ำน้อย มาพร้อมกับของแถม สั่งเลยคุ้มมาก เมื่อเทียบกับราคาแนะนำให้ซื้อเลย ของดีสำหรับคนอยากประหยัดเวลา

ข้อดี

เก็บง่าย

ข้อเสีย

ร้อนมือ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2021-06-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2021-06-23

01/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

GC627

พนักงานจัดส่งสินค้าได้เรียบร้อยดีมาก.....ทางร้านแพคเกจสินค้าได้เรียบร้อยดีมาก..สินค้าดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา..

ข้อดี

ขจัดตะกรันได้

ข้อเสีย

ปรับแนวราบไม่ได้

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2022-05-01

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ProTouch GC627/60 เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

วันที่ใช้ 2022-05-01

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

  2. ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามสำหรับประเภทแบคทีเรีย Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที (มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับ Disinfection 2002-2.1.5)

  3. ทดสอบตามข้อกำหนด IEC ด้วยน้ำกระด้างเป็นเวลา 500 ชั่วโมงเพื่อจำลองการใช้งานนาน 5 ปี