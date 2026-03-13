ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

ProTouch เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

ProTouchเครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

GC627/60

ProTouch เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

EU Declaration of conformity Philips ProTouch Stand Steamer GC627/60 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 1.3 MB
  • 13 March 2026

คู่มือข้อมูลสำคัญ

  • PDF ไฟล์, 1.2 MB
  • 6 November 2026

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ