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    All-in-One 8000 Series เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้าออลอินวัน

    GC628/80

    โซลูชันแบบครบครัน

    All-in-One 8000 Series มอบผลลัพธ์การขจัดรอยยับดีเยี่ยมสำหรับผ้าทุกชนิดของคุณด้วยไอน้ำที่ทรงพลังและโต๊ะรองรีดที่ปรับได้หลายมุมเพื่อความสะดวกสูงสุด แม้ในบริเวณที่รีดยากที่สุด

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    All-in-One 8000 Series เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้าออลอินวัน

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    โซลูชันแบบครบครัน

    โต๊ะรองรีดที่ปรับได้หลายมุมแสนสะดวกเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    • โต๊ะรองรีดปรับระดับได้
    • พลังไอน้ำที่ต่อเนื่องทรงพลัง
    • เทคโนโลยี Dual Heating
    • แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP
    เทคโนโลยี Dual Heating เพื่อให้ได้พลังไอน้ำที่แทรกซึมได้อย่างทรงพลัง

    เทคโนโลยี Dual Heating เพื่อให้ได้พลังไอน้ำที่แทรกซึมได้อย่างทรงพลัง

    เทคโนโลยี Dual Heating ช่วยให้ไอน้ำแทรกซึมได้ทรงพลังเพื่อขจัดรอยยับเพื่อให้เสื้อผ้าของคุณดูดีที่สุด

    OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดการไหม้*

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ คุณสามารถรีดทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม โดยไม่ต้องคอยปรับตั้งค่าอุณหภูมิ

    ให้เสื้อผ้าของคุณใหม่อยู่เสมออย่างง่ายดาย

    กำจัดแบคทีเรียได้ 99.9%** และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่นและยืดอายุการใช้งาน

    ไอน้ำแบบต่อเนื่องและอันทรงพลังเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    อัตราการพ่นไอน้ำแบบต่อเนื่องช่วยให้รีดไอน้ำได้อย่างง่ายดาย ด้วยปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อขจัดรอยยับและทำให้การรีดผ้าของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว

    จัดการกับรอยยับได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นรีดไอน้ำบนอุปกรณ์มีความแม่นยำถึงสามเท่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ปลอกคอและกระดุมตรงกลางได้อย่างง่ายดาย

    แขวนเสื้อผ้าของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

    ขอเกี่ยวด้านบนช่วยแขวนเสื้อผ้าของคุณจากไม้แขวนเสื้อได้อย่างสะดวก และพับเก็บได้ง่ายหากคุณไม่ต้องการใช้

    รีดเรียบไม่มีรอยหยดในทุกองศา

    ผ้าคลุมโต๊ะรองรีดได้รับการออกแบบโดยใช้ 4 ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดเมื่อใช้โต๊ะในมุมที่ต่างกัน ช่วยให้ผลลัพธ์สำหรับเสื้อผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น

    ออกแบบมาสำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก

    โต๊ะรองรีดรูปทรงเรียวช่วยให้สามารถรีดไอน้ำเสื้อผ้าในบริเวณที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการรีดปลอกแขนเสื้อ บริเวณหัวไหล่และเสื้อผ้าของเด็ก

    ประสิทธิภาพพลังไอน้ำที่ยาวนาน

    เครื่องรีดผ้าไอน้ำจำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำ เครื่องวัตกรรมใหม่ของเราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันสะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำยาวนาน

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    เครื่องรีดไอน้ำจะสลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อถังน้ำว่าง เพื่อความอุ่นใจเมื่อไม่มีใครดูแล

    ล้อเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็ว

    ล้อเลื่อนในตัวช่วยให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    เลือกมุมการรีดไอน้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อเสื้อผ้าของคุณอย่างสะดวก

    โต๊ะรองรีดที่ปปรับได้หลายมุมสามารถหมุนไปยังตำแหน่งใดๆ ก็ได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ล้อในตัว
      เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      2000  ml
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.9  m
      แผ่นความร้อนไอน้ำปลายแหลม
      มี
      เลือกระดับไอน้ำจากด้ามจับ
      มี
      หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน
      มี
      ช่องเติมน้ำพิเศษ
      เพื่อสุขอนามัยที่ดี
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี
      ปลอดภัยบนผ้าทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ขั้วบริเวณปลายปรับได้
      มี
      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่รีดได้ทั้งหมด
      มี
      ไม่เกิดรอยไหม้
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2020-2400  W
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      90  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      พร้อมใช้งาน
      1.5  minute(s)
      ปรับพลังไอน้ำได้หลายระดับ
      5 + ECO  levels
      บาร์แรงดัน
      ปั๊มแรงดันสูงสุด 6 บาร์

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.69  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      60.7 x 51 x 46  cm
      ขนาดโต๊ะรีดผ้า (กว้างxสูงxลึก)
      41.2 x 78. 9 x 5.2  cm
      น้ำหนักของโต๊ะรีดผ้า
      1.2  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      ขนาดฐาน : 33.4 x 45.2 x 34.4  cm
      ขนาดผ้ารองรีด (กว้างxสูงxลึก)
      42.7 x 80.5 x 6.7  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      13.4  kg
      ความหนาของชั้นโฟม
      ความหนาของผ้าคลุม : 7.5  mm
      พื้นผิวรองรีด
      56.4  cm
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      8.1  kg
      ขนาดของเสาเมื่อต่อขยาย
      ความสูง: 155  cm

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด
    • “พลังไอน้ำต่อเนื่องเพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฆ่าแบคทีเรียและไรฝุ่น 99.9% *”*ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli 809, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231

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