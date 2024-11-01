GC628/80
โซลูชันแบบครบครัน
All-in-One 8000 Series มอบผลลัพธ์การขจัดรอยยับดีเยี่ยมสำหรับผ้าทุกชนิดของคุณด้วยไอน้ำที่ทรงพลังและโต๊ะรองรีดที่ปรับได้หลายมุมเพื่อความสะดวกสูงสุด แม้ในบริเวณที่รีดยากที่สุดดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี Dual Heating ช่วยให้ไอน้ำแทรกซึมได้ทรงพลังเพื่อขจัดรอยยับเพื่อให้เสื้อผ้าของคุณดูดีที่สุด
เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ คุณสามารถรีดทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม โดยไม่ต้องคอยปรับตั้งค่าอุณหภูมิ
กำจัดแบคทีเรียได้ 99.9%** และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่นและยืดอายุการใช้งาน
อัตราการพ่นไอน้ำแบบต่อเนื่องช่วยให้รีดไอน้ำได้อย่างง่ายดาย ด้วยปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อขจัดรอยยับและทำให้การรีดผ้าของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว
แผ่นรีดไอน้ำบนอุปกรณ์มีความแม่นยำถึงสามเท่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ปลอกคอและกระดุมตรงกลางได้อย่างง่ายดาย
ขอเกี่ยวด้านบนช่วยแขวนเสื้อผ้าของคุณจากไม้แขวนเสื้อได้อย่างสะดวก และพับเก็บได้ง่ายหากคุณไม่ต้องการใช้
ผ้าคลุมโต๊ะรองรีดได้รับการออกแบบโดยใช้ 4 ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดเมื่อใช้โต๊ะในมุมที่ต่างกัน ช่วยให้ผลลัพธ์สำหรับเสื้อผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น
โต๊ะรองรีดรูปทรงเรียวช่วยให้สามารถรีดไอน้ำเสื้อผ้าในบริเวณที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการรีดปลอกแขนเสื้อ บริเวณหัวไหล่และเสื้อผ้าของเด็ก
เครื่องรีดผ้าไอน้ำจำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำ เครื่องวัตกรรมใหม่ของเราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันสะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพการปล่อยไอน้ำยาวนาน
เครื่องรีดไอน้ำจะสลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อถังน้ำว่าง เพื่อความอุ่นใจเมื่อไม่มีใครดูแล
ล้อเลื่อนในตัวช่วยให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
โต๊ะรองรีดที่ปปรับได้หลายมุมสามารถหมุนไปยังตำแหน่งใดๆ ก็ได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย
การจัดเก็บ
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขนาดและน้ำหนัก
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