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  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
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  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
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  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
  • เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ

ยกเลิกการผลิต

6400 seriesเตารีดระบบแรงดันไอน้ำ

GC6440/02

1 รางวัล

เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
สะดวกสบายตามแบบฉบับเตารีดกะทัดรัดแบบพกพา และเพิ่มความเร็วในการรีดเป็นสองเท่าด้วยแรงดันไอน้ำ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตารีดขนาดกะทัดรัดมาพร้อมปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา

เพิ่มความเร็วในการรีดผ้าเป็นสองเท่าด้วยระบบแรงดันไอน้ำ

  • ปุ่มล็อคเครื่องในขณะพกพา

  • ECO

แรงดันไอน้ำสูงถึง 4 บาร์ เพื่อการรีดผ้าได้อย่างรวดเร็ว

แรงดันไอน้ำสูงถึง 4 บาร์ เพื่อการรีดผ้าได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความเร็วในการรีดเป็นสองเท่าด้วยแรงดันไอน้ำ แรงดันไอน้ำจะซึมลึกเข้าถึงเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วแม้เป็นผ้าที่รีดยาก

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 100 กรัม/นาที ขจัดรอยยับที่รีดยากได้รวดเร็ว

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 100 กรัม/นาที ขจัดรอยยับที่รีดยากได้รวดเร็ว

หม้อต้มทำการผลิตไอน้ำต่อเนื่อง 100 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยากได้เรียบอย่างรวดเร็ว

เตารีดที่ยึดหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา 1.2 กก.

เตารีดที่ยึดหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา 1.2 กก.

เพิ่มความสะดวกในการรีดผ้าด้วยด้ามจับที่ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าให้กับข้อมือ ด้ามจับลาดเอียงช่วยให้ถือใช้งานเตารีดได้อย่างสบายและป้องกันการเคลื่อนไหวซ้ำไปมาอันเนื่องมาจากวางเตารีดในแนวตั้ง เตารีดน้ำหนักเบา (1.2 กก.) เพื่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย

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รางวัล

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