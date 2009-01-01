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GC6440/02
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ECO
เพิ่มความเร็วในการรีดเป็นสองเท่าด้วยแรงดันไอน้ำ แรงดันไอน้ำจะซึมลึกเข้าถึงเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วแม้เป็นผ้าที่รีดยาก
หม้อต้มทำการผลิตไอน้ำต่อเนื่อง 100 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยากได้เรียบอย่างรวดเร็ว
เพิ่มความสะดวกในการรีดผ้าด้วยด้ามจับที่ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าให้กับข้อมือ ด้ามจับลาดเอียงช่วยให้ถือใช้งานเตารีดได้อย่างสบายและป้องกันการเคลื่อนไหวซ้ำไปมาอันเนื่องมาจากวางเตารีดในแนวตั้ง เตารีดน้ำหนักเบา (1.2 กก.) เพื่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย
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