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  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า* รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า* รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

    PerfectCare Compact Essential เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC6842/30

    รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

    ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงทำงานเร็วกว่าเตารีดไอน้ำ โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิและพลังไอน้ำด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP และยังกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บอย่างง่ายดาย

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    PerfectCare Compact Essential เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์
    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 360 กรัม
    • แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 1.3 ล.
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    แท้งค์ขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานยาวนาน

    แท้งค์ขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานยาวนาน

    แท้งค์ใสขนาด 1.3 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    มีที่ใส่คราบตะกรัน — ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    มีที่ใส่คราบตะกรัน — ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    ระบบขจัดตะกรันในตัว ระบบ Smart Calc Clean จะแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องขจัดตะกรัน มาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตลับและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ

    น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ

    น้ำหนักที่เบาและขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและสะดวกพอดีกับโต๊ะรองรีดของคุณ เทคโนโลยี ProVelocity แบบเฉพาะทำให้เครื่องทำไอน้ำของเรามีขนาดเล็กลง และกะทัดรัดมากขึ้นกว่าที่เคย

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน

    แผ่นความร้อน SteamGlide สำหรับการรีดลื่นอย่างเหนือชั้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide สำหรับการรีดลื่นอย่างเหนือชั้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide พิเศษของเราขยับไปตามเนื้อผ้าได้อย่างเรียบลื่น โดยมีการเคลือบ 5 ชั้นทนทาน รวมถึงวัสดุหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เหนียวติด ทนต่อรอยขีดข่วน และง่ายต่อการรักษาความสะอาด

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      สำหรับการเคลื่อนย้ายและความปลอดภัย
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องที่เก็บสายไฟ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1300  ml
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      4  stars
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.65  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.6  m
      พร้อมใช้งาน
      • สัญญาณไฟ
      • สัญญาณเสียง
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      4  stars

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ที่ใส่คราบตะกรัน
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่รีดได้ทั้งหมด
      มี
      ไม่เกิดรอยไหม้
      มี
      ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ
      มี
      เครื่องทำไอน้ำ ProVelocity
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      ปั๊มสูงสุด 6 บาร์
      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุดถึง 360  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงสุดถึง 120  g/min
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      ประหยัดพลังงาน*
      30  %
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ
      ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน
      • ไฟ
      • เสียง
      • ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.3  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      23.5 x 27 x 39.8  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      20.1 x 22.2 x 38.4  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      3.7  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      2.72  kg

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
    • *เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips PowerLife
    • **ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ FastCare Compact ที่การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด

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