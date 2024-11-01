GC6842/30
รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงทำงานเร็วกว่าเตารีดไอน้ำ โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิและพลังไอน้ำด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP และยังกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บอย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน
รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
แท้งค์ใสขนาด 1.3 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
ระบบขจัดตะกรันในตัว ระบบ Smart Calc Clean จะแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องขจัดตะกรัน มาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตลับและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
น้ำหนักที่เบาและขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและสะดวกพอดีกับโต๊ะรองรีดของคุณ เทคโนโลยี ProVelocity แบบเฉพาะทำให้เครื่องทำไอน้ำของเรามีขนาดเล็กลง และกะทัดรัดมากขึ้นกว่าที่เคย
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน
แผ่นความร้อน SteamGlide พิเศษของเราขยับไปตามเนื้อผ้าได้อย่างเรียบลื่น โดยมีการเคลือบ 5 ชั้นทนทาน รวมถึงวัสดุหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เหนียวติด ทนต่อรอยขีดข่วน และง่ายต่อการรักษาความสะอาด
ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ
การจัดเก็บ
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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