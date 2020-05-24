รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*
เตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips มอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งกว่า รีดผ้าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่ปฏิวัติวงการ
แรงดันปั๊มสูงสุด 5.5 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 230 ก.
ความจุแท้งค์น้ำ 2 ล.
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
รางวัล
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ีultra_keng
24/05/2020
ประเทศไทย
รีดลื่น เรียบง่าย พบประสบการณ์ใหม่ในการรีดผ้า
รีดผ้าได้ลื่น เบาสบาย ไอน้ำเเรงๆ ผ้าเรียบง่ายขึ้นมาก
ข้อดี
รีดผ้าได้ง่าย สะดวกขึ้นมากๆ
ข้อเสีย
ไม่มีปุ่มกดปล่อยพลังไอน้ำตออดเวลา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7051/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
วันที่ใช้ 2020-04-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7051/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
วันที่ใช้ 2020-04-24
เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips EasySpeed