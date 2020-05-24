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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Vivaเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC7051/30

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*

เตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips มอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งกว่า รีดผ้าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่ปฏิวัติวงการ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 5.5 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 230 ก.

  • ความจุแท้งค์น้ำ 2 ล.

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

24/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีดลื่น เรียบง่าย พบประสบการณ์ใหม่ในการรีดผ้า

รีดผ้าได้ลื่น เบาสบาย ไอน้ำเเรงๆ ผ้าเรียบง่ายขึ้นมาก

ข้อดี

รีดผ้าได้ง่าย สะดวกขึ้นมากๆ

ข้อเสีย

ไม่มีปุ่มกดปล่อยพลังไอน้ำตออดเวลา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7051/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

วันที่ใช้ 2020-04-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7051/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

วันที่ใช้ 2020-04-24

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