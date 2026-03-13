สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
เตารีด
ทุกรุ่น
PerfectCare Viva เตารีดแรงดันไอน้ำ
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC7051/30
ไปที่ร้านค้า
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
ลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังจากซื้อและรับการขยายเวลาการรับประกัน (อาจมีเงื่อนไข)
Eco passport Philips - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30 - English (US)
ทั้งหมด (1)
วิธีการขจัดตะกรันออกจากเตารีดไอน้ำ Philips ของฉัน
ไฟพร้อมใช้งานเตารีดไอน้ำ Philips เป็นสีน้ำเงินหรือขาว
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำในเตารีดแรงดันไอน้ำ Philips ของฉันไม่ทำงาน
ติดต่อ Philips
เรายินดีจะช่วยคุณ