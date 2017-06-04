รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC7703/20
การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก
พลังไอน้ำพิเศษ 200 กรัม
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 200 กรัม
ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 2.2 ลิตร
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก
เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย
เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง
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รางวัล
3.2
จาก 5
5
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Catherine39
04/06/2017
Australia
Better than Expected!!!
The volume and consistency of the steam makes ironing quick and easy!!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron
Fred65
23/09/2017
Australia
The iron is light and and glides along quite easily
Easy to use, it takes me half the time to do the ironing. Ironing tablecloths, shirts, jeans and pants etc is a breeze. I recommended the iron to two people who have purchased it
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron
aquitania
24/04/2017
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Lots of steam
Ive never used a steam generator before and find this one pretty good to use. I like that i can remove the water tank to refill. The water lasts for the amount of ironing i have. The one thing i dont like is at the end of the cord where it connects to the iron there is a plastic cover which covers the end of the cord. I find this is rough and rubs on the under of wrist as I am holding the iron. Its not comfortable. Otherwise, im pretty happy with it and hopefully that will continue.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron