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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Main in-use photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Product Detail Photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Find your model number - export Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Standard Product Photo Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Main in-use photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Product Detail Photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Find your model number - export Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20

ยกเลิกการผลิต

FastCareเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC7703/20

3.2

| (5) ตรวจดู

1 รางวัล

การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้

การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก

  • พลังไอน้ำพิเศษ 200 กรัม

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 200 กรัม

  • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา

  • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 2.2 ลิตร

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด XL 2.2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด XL 2.2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก

ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายและปลอดภัย

ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายและปลอดภัย

เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย

เติมน้ำได้ทุกเวลา

เติมน้ำได้ทุกเวลา

เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.2

จาก 5

5

ตรวจดู

3

04/06/2017

Australia

Australia

Better than Expected!!!

The volume and consistency of the steam makes ironing quick and easy!!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

23/09/2017

Australia

Australia

The iron is light and and glides along quite easily

Easy to use, it takes me half the time to do the ironing. Ironing tablecloths, shirts, jeans and pants etc is a breeze. I recommended the iron to two people who have purchased it

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

24/04/2017

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Lots of steam

Ive never used a steam generator before and find this one pretty good to use. I like that i can remove the water tank to refill. The water lasts for the amount of ironing i have. The one thing i dont like is at the end of the cord where it connects to the iron there is a plastic cover which covers the end of the cord. I find this is rough and rubs on the under of wrist as I am holding the iron. Its not comfortable. Otherwise, im pretty happy with it and hopefully that will continue.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare GC7710/20 Steam generator iron

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