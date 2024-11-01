GC7703/20R1
การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวกดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-warranty-desc
The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-accessories-desc
สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง
เซรามิค SteamGlide ผสมผสานการรีดผ้าที่ง่ายดายและความทนทานต่อการขีดข่วนเพื่อช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างไหลลื่น
ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะคือฟังก์ชันการขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาดในตัวเพื่อป้องกันเตารีดของคุณ เพื่อให้การทำงานของไอน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน และเพื่อป้องกันการเกิดสะเก็ดสีขาว เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณจะเตือนให้คุณขจัดคราบตะกรัน ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ที่ใส่คราบตะกรันอัจฉริยะที่ให้มากับเตารีดเสมอเพื่อความสะดวกสูงสุด
พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด
ไอน้ำยิ่งมาก ยิ่งรีดได้เร็วยิ่งกว่า เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในเตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips ให้ไอน้ำพลังแรง ทำให้การรีดผ้าทำได้เร็วยิ่งขึ้น ดียิ่งกว่า และง่ายกว่าที่เคย
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การจัดเก็บ
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด