คำค้นหา

  • การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    FastCare เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC7703/20R1

    การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    FastCare เตารีดแรงดันไอน้ำ

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-warranty-desc

    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-accessories-desc

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-packaging-title

    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ ทั้งหมด

    การรีดผ้าที่รวดเร็วและสะดวก

    พร้อมแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 5 บาร์
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 200 กรัม
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 2.2 ลิตร
    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายและปลอดภัย

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายและปลอดภัย

    เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 200 กรัม

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 200 กรัม

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    เติมน้ำได้ทุกเวลา

    เติมน้ำได้ทุกเวลา

    เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง

    รีดผ้าได้ง่ายและไหลลื่นด้วยแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide

    รีดผ้าได้ง่ายและไหลลื่นด้วยแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide

    เซรามิค SteamGlide ผสมผสานการรีดผ้าที่ง่ายดายและความทนทานต่อการขีดข่วนเพื่อช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างไหลลื่น

    สัญญาณเตือนระบบขจัดคราบตะกรันอันชาญฉลาดพร้อมเสียงและแสง

    สัญญาณเตือนระบบขจัดคราบตะกรันอันชาญฉลาดพร้อมเสียงและแสง

    ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะคือฟังก์ชันการขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาดในตัวเพื่อป้องกันเตารีดของคุณ เพื่อให้การทำงานของไอน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน และเพื่อป้องกันการเกิดสะเก็ดสีขาว เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณจะเตือนให้คุณขจัดคราบตะกรัน ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ที่ใส่คราบตะกรันอัจฉริยะที่ให้มากับเตารีดเสมอเพื่อความสะดวกสูงสุด

    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด

    พลังไอน้ำต่อเนื่อง

    พลังไอน้ำต่อเนื่อง

    ไอน้ำยิ่งมาก ยิ่งรีดได้เร็วยิ่งกว่า เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในเตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips ให้ไอน้ำพลังแรง ทำให้การรีดผ้าทำได้เร็วยิ่งขึ้น ดียิ่งกว่า และง่ายกว่าที่เคย

    แรงดันปั๊มสูงสุด 5 บาร์

    แรงดันปั๊มสูงสุด 5 บาร์

    ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด XL 2.2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด XL 2.2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้ง่ายดาย ไอน้ำที่แรงพิเศษและแผ่นความร้อนเซรามิค SteamGlide จะช่วยลดเวลาในการรีดของคุณได้อย่างมาก ในขณะที่ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาและระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะทำให้คุณมีการรีดที่สะดวก

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      สำหรับการเคลื่อนย้ายและความปลอดภัย
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องที่เก็บสายไฟ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      2200  ml
      ชื่อแผ่นความร้อน
      เซรามิก SteamGlide
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 180 องศา
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ที่ใส่คราบตะกรัน
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เครื่องทำไอน้ำ ProVelocity
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      5
      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      200  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      120  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน
      • ไฟ
      • เสียง

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด