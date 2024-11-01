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  • รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที

    PerfectCare Compact Plus เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC7920/20

    รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที

    รวดเร็วและสะดวกสบาย และคุณจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสื้อผ้าไหม้อีกต่อไป และรีดเสร็จไวขึ้นด้วยไอน้ำที่มากกว่าเตารีดไอน้ำทั่วไปถึง 2 เท่า ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า และได้ผลลัพธ์ีรวดเร็วพร้อมกำจัดรอยยับได้ดีขึ้น ทำให้คุณรีดผ้าหมดตะกร้าได้ในเวลาไม่นาน

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    PerfectCare Compact Plus เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที

    เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Azur*

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 430 ก.
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ

    ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ

    ลดขั้นตอนการรีดผ้าในแต่ละสัปดาห์ของคุณ โดยคุณไม่ต้องแยกผ้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าและรอให้อุณหภูมิของเตารีดเปลี่ยนอีกต่อไป ด้วย OptimalTEMP คุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ

    แผ่นความร้อน SteamGlide แบบเรียบลื่น ทนรอยขีดข่วน เพื่อการรีดที่ง่ายดาย

    แผ่นความร้อน SteamGlide แบบเรียบลื่น ทนรอยขีดข่วน เพื่อการรีดที่ง่ายดาย

    แผ่นความร้อน SteamGlide สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    แม้ว่าคุณจะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจ คุณก็จะไม่ทำให้เสื้อผ้าของคุณไหม้อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เราสัญญาว่าเตารีดแรงดันไอน้ำนี้จะไม่ทิ้งรอยไหม้ไว้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณทำได้แม้กระทั่งการวางเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงาอย่างแน่นอน

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดการกับรอยยับที่เรียบยาก ให้พลังไอน้ำต่อเนื่องของเราจัดการให้กับคุณเอง คุณเพียงแค่มองดูรอยยับเหล่านั้นเรียบหายไปในขณะที่ใช้พลังไอน้ำพิเศษในจุดที่จำเป็นต้องใช้ และยังเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรีดไอน้ำแบบแนวตั้งบนผ้าม่านหรือคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าที่แขวนไว้

    น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ

    ด้วยขนาดที่กะทัดรัด น้ำหนักที่เบา และจับถือได้ง่ายในขณะรีดเสื้อผ้า วางไว้บนโต๊ะรองรีดได้อย่างพอดี แต่อย่าคิดว่าขนาดที่เล็กลงหมายความว่าประสิทธิภาพจะลดลงไปด้วย เทคโนโลยี ProVelocity พิเศษของเราทำให้ถือกำเนิดเครื่องทำไอน้ำทรงพลังที่ทั้งน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าที่เคย

    เพิ่มความสะดวกด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถอดออกได้

    แท้งค์ใสขนาด 1.5 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    มีที่ใส่คราบตะกรัน - ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    คุณสามารถบำรุงรักษาเครื่องทำไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    การตัดไฟอัตโนมัติที่ง่ายและปลอดภัย

    ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      สำหรับการเคลื่อนย้ายและความปลอดภัย
      ที่เก็บสายไฟ
      มีแถบผ้ารัดสายไฟ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ดีไซน์

      สี
      สีอควาบลู

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      1500  nm
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      4)  stars
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.60  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.6  m
      ปลั๊กไฟในตัว
      มี
      แผ่นความร้อนไอน้ำปลายแหลม
      มี
      พร้อมใช้งาน
      • สัญญาณไฟ
      • สัญญาณเสียง
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      4)  stars
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ที่ใส่คราบตะกรัน
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่รีดได้ทั้งหมด
      มี
      ไม่เกิดรอยไหม้
      มี
      ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ
      มี
      เครื่องทำไอน้ำ ProVelocity
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงถึง 430  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 120  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      ประหยัดพลังงาน*
      40  %
      ใช้พลาสติกที่รีไซเคิล
      15  %
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ
      ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน
      • ไฟ
      • เสียง

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1/3  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      23 x 26.5 x 42.6  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      20 x 23.3 x 37.1  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      3.85  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      2.8  kg

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อิงจากการรีดผ้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
    • ประหยัดพลังงานสูงสุด 40% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ GC6734 ที่การตั้งค่าสูงสุด

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