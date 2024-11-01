GC7920/20
รีดผ้าเสร็จไวขึ้น 30 นาที
รวดเร็วและสะดวกสบาย และคุณจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสื้อผ้าไหม้อีกต่อไป และรีดเสร็จไวขึ้นด้วยไอน้ำที่มากกว่าเตารีดไอน้ำทั่วไปถึง 2 เท่า ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า และได้ผลลัพธ์ีรวดเร็วพร้อมกำจัดรอยยับได้ดีขึ้น ทำให้คุณรีดผ้าหมดตะกร้าได้ในเวลาไม่นานดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ลดขั้นตอนการรีดผ้าในแต่ละสัปดาห์ของคุณ โดยคุณไม่ต้องแยกผ้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าและรอให้อุณหภูมิของเตารีดเปลี่ยนอีกต่อไป ด้วย OptimalTEMP คุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ
แผ่นความร้อน SteamGlide สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
แม้ว่าคุณจะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจ คุณก็จะไม่ทำให้เสื้อผ้าของคุณไหม้อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เราสัญญาว่าเตารีดแรงดันไอน้ำนี้จะไม่ทิ้งรอยไหม้ไว้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณทำได้แม้กระทั่งการวางเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงาอย่างแน่นอน
เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดการกับรอยยับที่เรียบยาก ให้พลังไอน้ำต่อเนื่องของเราจัดการให้กับคุณเอง คุณเพียงแค่มองดูรอยยับเหล่านั้นเรียบหายไปในขณะที่ใช้พลังไอน้ำพิเศษในจุดที่จำเป็นต้องใช้ และยังเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรีดไอน้ำแบบแนวตั้งบนผ้าม่านหรือคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าที่แขวนไว้
ด้วยขนาดที่กะทัดรัด น้ำหนักที่เบา และจับถือได้ง่ายในขณะรีดเสื้อผ้า วางไว้บนโต๊ะรองรีดได้อย่างพอดี แต่อย่าคิดว่าขนาดที่เล็กลงหมายความว่าประสิทธิภาพจะลดลงไปด้วย เทคโนโลยี ProVelocity พิเศษของเราทำให้ถือกำเนิดเครื่องทำไอน้ำทรงพลังที่ทั้งน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าที่เคย
แท้งค์ใสขนาด 1.5 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
คุณสามารถบำรุงรักษาเครื่องทำไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ
การจัดเก็บ
ดีไซน์
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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