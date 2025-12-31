ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

เตารีดไอน้ำแบบอัดแรงดัน

GC8260/02

1 รางวัล

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
ด้วยขนาดกะทัดรัดเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ระบบรีดผ้านี้สามารถปล่อยไอน้ำด้วยแรงดันสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้รีดผ้าเรียบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่จุน้ำถึง 1.4 ลิตร สามารถถอดออกได้ ทำให้คุณรีดผ้าได้นานอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำบ่อยครั้ง
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลัง พร้อมแท้งค์น้ำขนาด 1.4 ลิตร

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่พิเศษ 1.4 ลิตร

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่พิเศษ 1.4 ลิตร

เพื่อให้การรีดผ้าง่ายขึ้น คุณจำเป็นต้องมีไอน้ำมาก การให้ไอน้ำปริมาณสูงมักหมายถึงต้องเติมน้ำบ่อยๆ แต่ด้วยแท้งค์น้ำขนาดพิเศษ 1.4 ลิตร จึงช่วยลดความจำเป็นในการเติมน้ำบ่อยครั้ง

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

Steam Tip ปลายแผ่นความร้อนประสิทธิภาพเยี่ยม แม้เป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึง

Steam tip ปลายแผ่นความร้อนที่ไม่ซ้ำแบบใคร ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมมาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี