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GC8260/02
เพื่อให้การรีดผ้าง่ายขึ้น คุณจำเป็นต้องมีไอน้ำมาก การให้ไอน้ำปริมาณสูงมักหมายถึงต้องเติมน้ำบ่อยๆ แต่ด้วยแท้งค์น้ำขนาดพิเศษ 1.4 ลิตร จึงช่วยลดความจำเป็นในการเติมน้ำบ่อยครั้ง
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
Steam tip ปลายแผ่นความร้อนที่ไม่ซ้ำแบบใคร ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมมาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
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