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รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
เตารีดที่ใช้งานได้สะดวกแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ระบบการรีดผ้า Philips สามารถปล่อยไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถถอดออกได้ คุณจึงเติมน้ำได้ทุกที่และทุกเวลา ช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1.6 L
เก็บสายไฟอัตโนมัติ
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
ยิ่งมีไอน้ำมาก การรีดผ้ายิ่งเร็วขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะในเตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Philips สร้างไอน้ำแรงดันสูง ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น
เพิ่มความสะดวกในการรีดผ้าด้วยด้ามจับที่ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าให้กับข้อมือ ด้ามจับลาดเอียงช่วยให้ถือใช้งานเตารีดได้อย่างสบายและป้องกันการเคลื่อนไหวซ้ำไปมาอันเนื่องมาจากวางเตารีดในแนวตั้ง เตารีดน้ำหนักเบา (1.2 กก.) เพื่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย
รางวัล
4.7
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
zenab
15/03/2017
Australia
great
i've been using this model for a while now.Because its very easy,safe fot children but recently im having problem with the iron.The iron leaks water whenever i use the steam
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
Helen40
11/06/2014
Australia
Great, easy to use
Great product, efficient, easy to use, makes ironing a pleasure for the whole family
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
BuzyLizy
05/05/2016
Australia
Loved the huge water tank ,didn't have to keep refilling for a family worth of ironing
Okay , I know it is 5 year old now ,I have been doing the de calc regularly but now I am getting either no or intermittent steam.It makes funny huffy noises but no steam??? It was very expensive at the time and expected a few more years :(
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator