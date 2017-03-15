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  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

8500 seriesเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ

GC8560/02

4.7

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

เตารีดที่ใช้งานได้สะดวกแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ระบบการรีดผ้า Philips สามารถปล่อยไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถถอดออกได้ คุณจึงเติมน้ำได้ทุกที่และทุกเวลา ช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดผ้าเรียบไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

  • 1.6 L

  • เก็บสายไฟอัตโนมัติ

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

ยิ่งมีไอน้ำมาก การรีดผ้ายิ่งเร็วขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะในเตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Philips สร้างไอน้ำแรงดันสูง ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น

เตารีดที่ยึดหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา 1.2 กก.

เตารีดที่ยึดหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา 1.2 กก.

เพิ่มความสะดวกในการรีดผ้าด้วยด้ามจับที่ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าให้กับข้อมือ ด้ามจับลาดเอียงช่วยให้ถือใช้งานเตารีดได้อย่างสบายและป้องกันการเคลื่อนไหวซ้ำไปมาอันเนื่องมาจากวางเตารีดในแนวตั้ง เตารีดน้ำหนักเบา (1.2 กก.) เพื่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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4.7

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

15/03/2017

Australia

Australia

great

i've been using this model for a while now.Because its very easy,safe fot children but recently im having problem with the iron.The iron leaks water whenever i use the steam

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

11/06/2014

Australia

Australia

Great, easy to use

Great product, efficient, easy to use, makes ironing a pleasure for the whole family

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

05/05/2016

Australia

Australia

Loved the huge water tank ,didn't have to keep refilling for a family worth of ironing

Okay , I know it is 5 year old now ,I have been doing the de calc regularly but now I am getting either no or intermittent steam.It makes funny huffy noises but no steam??? It was very expensive at the time and expected a few more years :(

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

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