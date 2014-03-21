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ยกเลิกการผลิต
GC8641/30
พลังไอน้ำพิเศษ 290 กรัม
ระบบพลังไอน้ำพิเศษ 290 กรัม
ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 2.5 ลิตร
พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด
เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง
นวัตกรรมเทคโนโลยี OptimalTEMP ของ Phillips รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด ในระหว่างรีดคุณไม่จำเป็นต้องวางเตารีดไว้บนฐาน เพียงวางแผ่นความร้อนไว้บนผ้าโดยตรง หรือบนผ้าฝ้ายรองรีดโดยไม่มีอุปกรณ์วางพักเสริม ก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ กับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดหรือกับโต๊ะรองรีด ซึ่งทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นโดยใช้ข้อมือน้อยลง
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