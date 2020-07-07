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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Performerเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC8723/00

5

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงเพื่อรีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips PerfectCare Performer รับประกันประสบการณ์ความเรียบง่าย ทรงพลัง และไร้รอยไหม้ โดยการพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงจะซอกซอนลึกและต่อเนื่องลงไปถึงเส้นใย ซึ่งช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร

ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงเพื่อรีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 6.2 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 390 กรัม

  • SoftGrip ที่จับนุ่มมือ

  • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

แท้งค์น้ำสามารถถอดออกเพื่อให้เติมน้ำด้วยก๊อกน้ำได้ ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้รวดเร็ว ด้วยความจุของแท้งค์น้ำขนาด 1.8 ลิตร คุณจึงสามารถรีดผ้าได้นานถึง 2 ชม. อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมน้ำ

เครื่องทำไอน้ำ CompatProVelocity:พลังไอน้ำต่อเนื่องตลอดเวลา

น้ำจะถูกส่งจากแท้งค์ไปยังเตารีดด้วยปั๊มแรงดันสูง โดยน้ำจำนวนมากไหลผ่านภายในช่องกักเก็บไอน้ำด้วยความเร็วสูง ซึ่งทำให้ได้พลังไอน้ำที่ทรงพลังและคงที่ตลอดเวลาซึ่งปล่อยออกมาจากแผ่นทำความร้อนโดยไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

ยิ่งมีไอน้ำมาก การรีดผ้ายิ่งเร็วขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะในเตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Philips สร้างไอน้ำแรงดันสูง ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

07/07/2020

Singapore

Singapore

Reliable and Sustaining

Had been using the iron for more than 2 years. Its huge water tank capacity reduces the need to top it up frequently. its iron plate sensor technology protected all our garments

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

09/08/2018

Singapore

Singapore

This iron is light and easy to use.

With the water tank, I do not need to refill the water so frequently. The iron is light and easy to use. However, the noise of the steam coming out from the iron is quite loud and noisy. Overall it is a good iron.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

01/07/2018

Singapore

Singapore

This product met my needs

I no longer have to worry leaving the iron too long on the delicate clothing and leaving burnt marks. The garment steamer is easy to use and you can start using it immediately. It even has an automatic de-scaling mode. Fast and simple.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8723/00 Steam generator iron

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