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พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย
พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน
เซนเซอร์อัจฉริยะ DynamiQ ของเราทราบได้อย่างดีว่าเตารีดเคลื่อนที่อย่างไรและเมื่อใด ทำให้คุณได้พลังไอน้ำที่ทรงพลังในเวลาที่ต้องการมากที่สุด เพื่อการรีดผ้าที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
แท้งค์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท้งค์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณและคุณสามารถเติมได้อย่างง่ายดายทุกเวลาจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักที่น้อยยังช่วยให้การรีดไอน้ำในแนวตั้งทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการรีดผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนไว้
T-ionicGlide คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเราเพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอด และทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างเต็มอัตรา วัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลมีความแข็งเช่นเดียวกับอะลูมิเนียมทั่วไป และการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่ได้จดสิทธิบัตรของเรานั้นสามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
ตัวกรองเสียงช่วยลดเสียงจากการทำไอน้ำให้น้อยที่สุด และแพลตฟอร์มดูดซับเสียงที่ช่วยลดเสียงจากการสั่นสะเทือนที่ตัวฐาน จึงทำให้เตารีดไอน้ำของเราไม่เกิดเสียงที่ดังรบกวนโทรทัศน์ เพลง หรือครอบครัว
ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ประหยัดพลังงานแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ด้วยโหมด ECO ที่จะลดการใช้พลังงานสำหรับเนื้อผ้าที่ใช้ไอน้ำเพียงเล็กน้อย
การจัดเก็บ
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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