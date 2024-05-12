รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย
พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 700 ก.
แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร
เทคโนโลยี OptimalTEMP
พ่นไอน้ำได้อัตโนมัติและเงียบ
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน
รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน
รางวัล
4.4
จาก 5
173
ตรวจดู
87%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
VOON
12/05/2024
Singapore
PerfectCare Elite Plus GC9682/86R1 Steam generator
Worth the value as it speed up the time taken to iron the clothing.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682R1 Steam generator iron - Refurbished
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682R1 Steam generator iron - Refurbished
Syed Ahmed
10/09/2023
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Excellent Innovation for Ironing
Really impressed with the excellent performance of this Steam Iron. It save time for ironing by more than 50%. As the water storage compartment is split from iron, it make the equipment user friendly and light to carry while ironing. Thank you. Great product.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron
Juwildade
20/09/2022
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Made ironing easy
Even though its bulky i love how it made my ironing easy every weekend. From normal 3hours using basic steam iron to 1and half hour to 2hours. And i dont have to top up the water everytime. It worth the price.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron