ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron GC9690/80
  • Front Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron GC9690/80
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron GC9690/80
  • Front Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron GC9690/80

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Elite Plusเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC9690/80

4.4

| (173) ตรวจดู | 87% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยพลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ

พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 700 ก.

  • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร

  • เทคโนโลยี OptimalTEMP

  • พ่นไอน้ำได้อัตโนมัติและเงียบ

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน

เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.4

จาก 5

173

ตรวจดู

87%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

12/05/2024

Singapore

Singapore

PerfectCare Elite Plus GC9682/86R1 Steam generator

Worth the value as it speed up the time taken to iron the clothing.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682R1 Steam generator iron - Refurbished

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682R1 Steam generator iron - Refurbished

10/09/2023

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Excellent Innovation for Ironing

Really impressed with the excellent performance of this Steam Iron. It save time for ironing by more than 50%. As the water storage compartment is split from iron, it make the equipment user friendly and light to carry while ironing. Thank you. Great product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron

20/09/2022

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Made ironing easy

Even though its bulky i love how it made my ironing easy every weekend. From normal 3hours using basic steam iron to 1and half hour to 2hours. And i dont have to top up the water everytime. It worth the price.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Elite Plus GC9682/86 Steam generator iron

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี