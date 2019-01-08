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GP321X1
CADR ของ PM2.5: 15 ลบ.ม./ชั่วโมง
CADR ของ TVOC 7 ลบ.ม./ชั่วโมง
เทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilte อันเป็นเอกลักษณณ์ของ Philips สามารถขจัดอนุภาคอย่าง PM2.5 ที่ดักจับภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ของ PM2.5 ที่ 15 ลบ.ม./ชั่วโมง อนุภาคอันตรายรวมถึงควันบุหรี่และฝุ่นละอองต่างๆ จึงถูกกำจัดออกไป ให้คุณสูดอากาศที่สะอาดสดชื่นได้เต็มปอด
เทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilter ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Philips มาพร้อมชั้นกรอง HESA ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายภายในรถยนต์ของคุณ ด้วยกระบวนการดูดซับอันทรงพลังและและกระบวนการออกซิเดชัน สารจำพวกก๊าซที่อันตรายจะถูกกำจัดในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 7 ลบ.ม./ชั่วโมง ดังนั้น อากาศจึงปราศจากควันเสียรถยนต์ สารเคมีจากวัสดุพลาสติก และสารส่งกลิ่นอื่นๆ โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น
GoPure 3211 เปิดและปิดการทำงานได้อัตโนมัติตามการสตาร์ทเครื่องเพื่อให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการขับขี่ยานพาหนะ เพียงกระโดดเข้าไปนั่งในรถ แล้วสูดอากาศสะอาดสดชื่นอย่างสบายใจได้เลย
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