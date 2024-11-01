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  • พลังคงที่ ตัดผมง่าย พลังคงที่ ตัดผมง่าย พลังคงที่ ตัดผมง่าย

    Hairclipper series 3000 อุปกรณ์กันจอน

    HC3525/15

    พลังคงที่ ตัดผมง่าย

    ด้วย Hairclipper 3000 คุณสามารถตัดผมได้ง่าย รวดเร็ว และสม่ำเสมอครั้งแล้วครั้งเล่า เทคโนโลยี DuraPower ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ในขณะที่ใบมีดโลหะแบบลับคมในตัวยังคงคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,490.00

    Hairclipper series 3000 อุปกรณ์กันจอน

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    พลังคงที่ ตัดผมง่าย

    เทคโนโลยี DuraPower: เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่

    • ใบมีดโลหะลับคมในตัว
    • การตั้งค่าความยาว 13 ระดับ
    • การใช้งานไร้สาย 45 นาที/ชาร์จ 8 ชม.
    ใบมีดโลหะลับคมในตัว

    ใบมีดโลหะลับคมในตัว

    ใบมีดโลหะลับคมในตัวมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้จะผ่านไป 5 ปี ก็ยังตัดได้เหมือนวันแรก

    ปรับการตั้งค่าความยาวที่แตกต่างกัน

    ปรับการตั้งค่าความยาวที่แตกต่างกัน

    ตัดผมให้ได้ความยาวตามต้องการ เพียงเลือกการตั้งค่าความยาว 12 ระดับ ระหว่าง 1 มม. ถึง 23 มม. โดยเพิ่มทีละ 2 มม. หรือถอดหวีออกเพื่อเล็มที่ความยาว 0.5 มม.

    จัดการหนวดเคราและตอขน

    จัดการหนวดเคราและตอขน

    อุปกรณ์กันจอนไฟฟ้าสำหรับเล็มเคราหรือตอขนของคุณได้อย่างง่ายดาย หวีเคราแบบปรับได้มีการตั้งค่าความยาว 12 ระดับ ระหว่าง 1 มม. ถึง 23 มม. โดยเพิ่มทีละ 2 มม. หรือคุณสามารถถอดหวีออกทั้งหมดเพื่อเล็มที่ความยาว 0.5 มม.

    ใช้งานแบบไร้สายได้ 45 นาทีหลังจากชาร์จ 8 ชั่วโมง

    ใช้งานแบบไร้สายได้ 45 นาทีหลังจากชาร์จ 8 ชั่วโมง

    ใช้อุปกรณ์กันจอนไร้สายเพื่อพลังและอิสระสูงสุด แบตเตอรี่ NiMH อันทรงพลังให้พลังงานไร้สายได้นานถึง 45 นาทีหลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้ามจับที่สบายมือ

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้ามจับที่สบายมือ

    อุปกรณ์กันจอนของ Philips มีด้ามจับแบบมีผิวสัมผัสที่ออกแบบมาให้จับง่าย คุณจึงตัดผมได้อย่างสะดวกสบายและสามารถควบคุมได้

    ใบมีดแบบดึงออกได้รวดเร็วเพื่อการทำความสะอาดได้ง่าย

    ใบมีดแบบดึงออกได้รวดเร็วเพื่อการทำความสะอาดได้ง่าย

    ทำความสะอาดอุปกรณ์กันจอนไฟฟ้าของคุณอย่างง่ายดาย เพียงคลิกเปิดหัวเพื่อปลดออกและทำความสะอาดใบมีด

    ใบมีดไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน

    ใบมีดไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน

    แรงตัดที่ดูแลรักษาง่าย ใบมีดของเราไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก

    เทคโนโลยี DuraPower เพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น

    เทคโนโลยี DuraPower ช่วยลดแรงเสียดทานบนใบมีด ซึ่งช่วยปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่จากการใช้งานเกินจำเป็น วิธีนี้จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์กันจอนของคุณเพิ่มขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      หวีรอง
      • หวีรองผมแบบปรับได้
      • หวีรองเคราแบบปรับได้พิเศษ
      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      45 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Ni-MH
      การชาร์จ
      ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      โหมดพลังงานต่ำ
      < 0.3 วัตต์
      โหมดปิด (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
      < 0.1 วัตต์

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ระบบตัด

      ระบบการโกน
      ใบมีดโลหะลับคมในตัว
      ความกว้างใบมีด
      41 มม.
      จำนวนการตั้งค่าความยาว
      13
      การตั้งค่าช่วงความยาว
      ตั้งแต่ 0.5 ถึง 23 มม.
      ความแม่นยำ (ขนาดของขั้น)
      ยาว 2 มม.

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • ใบมีดถอดออกได้
      • ใบมีดล้างน้ำได้
      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      การใช้งาน
      ใช้งานแบบใช้สายและไม่ใช้สาย

    Badge-D2C

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