HC3525/15
พลังคงที่ ตัดผมง่าย
ด้วย Hairclipper 3000 คุณสามารถตัดผมได้ง่าย รวดเร็ว และสม่ำเสมอครั้งแล้วครั้งเล่า เทคโนโลยี DuraPower ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ในขณะที่ใบมีดโลหะแบบลับคมในตัวยังคงคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องหยอดน้ำมันดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีดโลหะลับคมในตัวมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้จะผ่านไป 5 ปี ก็ยังตัดได้เหมือนวันแรก
ตัดผมให้ได้ความยาวตามต้องการ เพียงเลือกการตั้งค่าความยาว 12 ระดับ ระหว่าง 1 มม. ถึง 23 มม. โดยเพิ่มทีละ 2 มม. หรือถอดหวีออกเพื่อเล็มที่ความยาว 0.5 มม.
อุปกรณ์กันจอนไฟฟ้าสำหรับเล็มเคราหรือตอขนของคุณได้อย่างง่ายดาย หวีเคราแบบปรับได้มีการตั้งค่าความยาว 12 ระดับ ระหว่าง 1 มม. ถึง 23 มม. โดยเพิ่มทีละ 2 มม. หรือคุณสามารถถอดหวีออกทั้งหมดเพื่อเล็มที่ความยาว 0.5 มม.
ใช้อุปกรณ์กันจอนไร้สายเพื่อพลังและอิสระสูงสุด แบตเตอรี่ NiMH อันทรงพลังให้พลังงานไร้สายได้นานถึง 45 นาทีหลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง
อุปกรณ์กันจอนของ Philips มีด้ามจับแบบมีผิวสัมผัสที่ออกแบบมาให้จับง่าย คุณจึงตัดผมได้อย่างสะดวกสบายและสามารถควบคุมได้
ทำความสะอาดอุปกรณ์กันจอนไฟฟ้าของคุณอย่างง่ายดาย เพียงคลิกเปิดหัวเพื่อปลดออกและทำความสะอาดใบมีด
แรงตัดที่ดูแลรักษาง่าย ใบมีดของเราไม่ต้องหยอดน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
เทคโนโลยี DuraPower ช่วยลดแรงเสียดทานบนใบมีด ซึ่งช่วยปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่จากการใช้งานเกินจำเป็น วิธีนี้จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์กันจอนของคุณเพิ่มขึ้น
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด