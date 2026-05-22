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    Classic เตารีดแห้ง

    HD1172/01

    รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม

    เตารีดไอน้ำ Philips ช่วยให้การรีดผ้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

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    Classic เตารีดแห้ง

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    รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม

    ด้วยแผ่นความร้อนที่ออกแบบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว

    • แผ่นความร้อนอะลูมิเนียม
    • สายไฟยาว 1.9 ม.
    • เตารีด 1000 วัตต์
    • 1000 วัตต์
    แผ่นทำความร้อน Linished เพื่อให้รีดได้ลื่นบนเสื้อผ้าของคุณ

    แผ่นทำความร้อน Linished เพื่อให้รีดได้ลื่นบนเสื้อผ้าของคุณ

    เตารีดนี้โดดเด่นไปด้วยแผ่นความร้อนอะลูมิเนียม Linished คุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

    สามารถรีดบริเวณร่องกระดุมและแนวตะเข็บผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    สัญญาณไฟแสดงเมื่ออุณหภูมิพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเมื่ออุณหภูมิพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงสถานะจะดับลง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด

    ปลายแหลมสำหรับรีดบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ปลายแหลมสำหรับรีดบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ปลายแหลมเฉพาะตัวช่วยให้คุณรีดได้แม้ในจุดที่เข้าถึงยากที่สุด

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

    ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

    ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ

    ที่ม้วนเก็บสายไฟ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

    สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย

    สายไฟคงทนเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น

    สายไฟคงทนคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะบ่งชี้เมื่อเตารีดร้อนเพียงพอ

    สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้

    ดีไซน์ที่ผ่านการทดสอบเพื่อความคงทนสูงสุด

    ดีไซน์นี้ผ่านการทดสอบภายใต้การวัดคุณภาพความทนทานเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240

    • สะดวกสบาย

      ความยาวสายไฟ
      1.9  m

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      กำลังไฟ
      1000  W

    Badge-D2C

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