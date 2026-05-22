HD1172/01
รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม
เตารีดไอน้ำ Philips ช่วยให้การรีดผ้ารวดเร็วยิ่งขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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เตารีดนี้โดดเด่นไปด้วยแผ่นความร้อนอะลูมิเนียม Linished คุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน
สามารถรีดบริเวณร่องกระดุมและแนวตะเข็บผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สัญญาณไฟแสดงสถานะจะดับลง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด
ปลายแหลมเฉพาะตัวช่วยให้คุณรีดได้แม้ในจุดที่เข้าถึงยากที่สุด
ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายและเที่ยงตรง คุณจะสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้เสมอ
ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ
สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานตั้งได้ เพื่อให้เก็บเครื่องได้ง่าย
สายไฟคงทนคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน
สัญญาณไฟอุณหภูมิจะติดสว่างเมื่อเตารีดกำลังทำความร้อน และดับลงเมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงถึงระดับที่ตั้งไว้
ดีไซน์นี้ผ่านการทดสอบภายใต้การวัดคุณภาพความทนทานเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
สะดวกสบาย
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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