เตารีดแห้ง
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ดูดีได้ตลอดเวลา! เตารีดเดินทาง HD1301/02 ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ ตัวเครื่องพับเก็บได้และมีฟังก์ชันที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบช่วยให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,190.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
เตารีดเดินทางพับเก็บได้
- 250 วัตต์
- แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีด
กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีดไปทุกที่ตามต้องการ
การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยตัวเอง
ข้อมูลทางเทคนิค
-
อุปกรณ์เสริม
- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บพกพาได้สะดวก
-
ได้
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- กำลังไฟ
-
250
W
- ความยาวสายไฟ
-
200 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า
-
110-220 V
- ความถี่
-
50/60
Hz
-
น้ำหนักและขนาด
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.46
kg
- ขนาดผลิตภัณฑ์
-
175 x 70 x 85
-
รีดผ้าได้ลื่น
- แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
-
ได้
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