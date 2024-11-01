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  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

    เตารีดแห้ง

    HD1301/02

    เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

    ดูดีได้ตลอดเวลา! เตารีดเดินทาง HD1301/02 ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ ตัวเครื่องพับเก็บได้และมีฟังก์ชันที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบช่วยให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,190.00

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    แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย

    ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยตัวเอง

    ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยตัวเอง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าสำหรับจัดเก็บพกพาได้สะดวก
      ได้

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      250  W
      ความยาวสายไฟ
      200 ซม.
      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 V
      ความถี่
      50/60  Hz

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.46  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      175 x 70 x 85

    • รีดผ้าได้ลื่น

      แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
      ได้

    Badge-D2C

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