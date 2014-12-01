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  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
  • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

ยกเลิกการผลิต

เตารีดแห้ง

HD1301/22

4
| (10) ตรวจดู | 89% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ดูดีได้ตลอดเวลา! เตารีดเดินทางขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ ตัวเครื่องพับเก็บได้และมีฟังก์ชันที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบช่วยให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตารีดเดินทางพับเก็บได้

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

  • 250 วัตต์

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีด

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีด

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีดไปทุกที่ตามต้องการ

ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยตัวเอง

ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยตัวเอง

การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

10

ตรวจดู

89%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3

01/12/2014

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ด้ามจับสะดวก พับเก็บประหยัดพื้นที่ รีดง่ายร้อนเร็ว

ดิฉันเป็นคนเดินบ่อยมากคะ และ โดยสารพาหนะ หลากหลาย เตารีดรุ่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ใด้ ดิฉันไม่ถนัดใช้แบบรุ่นไอน้ำคะ รุ่นนี้ ปลอดภัยคะ ด้ามจับพับเก็บสะดวก ประหยัดเนื้อที่ ไม่เกะกะ ในกระเป๋า คะ ใช้มาหลายแบบ แต่ชอบรุ่นนี้ และ แนะนำให้เพื่อนต่างประเทศๆที่เค้าเดินทางมาพักร้อนใช้ในห้องพัก ตอนเดินทางกลับแค่พับเก็บก็สะดวก ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า ชอบปิ้งใด้อีก และหายห่วงให้ คนในครอบครัวก็ใช้คะ และวางใจที่ให้ลูกๆ เค้าพกติดกระเป๋าเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัด ไม่ว่าจะไปในในกลุ่มเพื่อนๆ หรือ เดินทางไปกับ กลุ่ม ของ อาจารย์ ที่ร.ร และจำเป็นต้องใช้ชุดแบบฟอร์มของร.รคะ พกพาไปใด้ ในการเดินทาง หายห่วง คะ ต้องขอบคุณผู้คิดออกแบบรุ่นนี้ และขอให้พัฒาต่อไปคะ เพื่อนๆแม่บ้าน ลองใช้ดูนะคะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 เตารีดแห้ง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 เตารีดแห้ง

21/04/2016

Singapore

Singapore

Old best friend

I have mine since 1998. It saved me manny times of going out using crumpled clothes. It is sooo easy to switch between 110v and 220v and sooo easy to iron, thats why it is my old best friend!

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron

28/05/2012

Singapore

Singapore

Easy to use can iron all kind of clothing from shirts to jeans.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron

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