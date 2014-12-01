รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
250 วัตต์
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีดไปทุกที่ตามต้องการ
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
4.0
จาก 5
10
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89%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
sirisuk
01/12/2014
ประเทศไทย
ด้ามจับสะดวก พับเก็บประหยัดพื้นที่ รีดง่ายร้อนเร็ว
ดิฉันเป็นคนเดินบ่อยมากคะ และ โดยสารพาหนะ หลากหลาย เตารีดรุ่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ใด้ ดิฉันไม่ถนัดใช้แบบรุ่นไอน้ำคะ รุ่นนี้ ปลอดภัยคะ ด้ามจับพับเก็บสะดวก ประหยัดเนื้อที่ ไม่เกะกะ ในกระเป๋า คะ ใช้มาหลายแบบ แต่ชอบรุ่นนี้ และ แนะนำให้เพื่อนต่างประเทศๆที่เค้าเดินทางมาพักร้อนใช้ในห้องพัก ตอนเดินทางกลับแค่พับเก็บก็สะดวก ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า ชอบปิ้งใด้อีก และหายห่วงให้ คนในครอบครัวก็ใช้คะ และวางใจที่ให้ลูกๆ เค้าพกติดกระเป๋าเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัด ไม่ว่าจะไปในในกลุ่มเพื่อนๆ หรือ เดินทางไปกับ กลุ่ม ของ อาจารย์ ที่ร.ร และจำเป็นต้องใช้ชุดแบบฟอร์มของร.รคะ พกพาไปใด้ ในการเดินทาง หายห่วง คะ ต้องขอบคุณผู้คิดออกแบบรุ่นนี้ และขอให้พัฒาต่อไปคะ เพื่อนๆแม่บ้าน ลองใช้ดูนะคะ
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 เตารีดแห้ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 เตารีดแห้ง
MariCasarini
21/04/2016
Singapore
Old best friend
I have mine since 1998. It saved me manny times of going out using crumpled clothes. It is sooo easy to switch between 110v and 220v and sooo easy to iron, thats why it is my old best friend!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron
Yong_WeiGOH
28/05/2012
Singapore
Easy to use can iron all kind of clothing from shirts to jeans.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD1301/02 Dry iron