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ยกเลิกการผลิต
HD2072/03
1.0~1.3 ลิตร
ใบมีดบูมเมอแรง
900 วัตต์
โครงสร้างสองชั้น
ใบมีดรูปทรงบูมเมอแรงคู่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ประสิทธิภาพในการตัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น ส่วนฟันปลาทั้งสองที่โค้งลงในมุมที่แตกต่างกันสองแบบช่วยให้ได้พื้นผิวสัมผัสของเมล็ดที่ดียิ่งขึ้น และส่วนฟันปลาทั้งสองด้านช่วยเพิ่มการกระจายของเมล็ดมากขึ้นทำให้ได้ประสิทธิภาพในการตัดที่เหมาะสมที่สุด
การออกแบบให้เข้าถึงได้ทุกจุดและพื้นผิวเรียบลื่น ปราศจากสกรูและขอบที่ยื่นออกมา ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
การกดปุ่ม "Easy Clean" จะเป็นการเปิดใช้การทำความสะอาดเบื้องต้น โดยการคนและเพิ่มอุณหภูมิน้ำ ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกสบาย
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
LadyRoyce
06/07/2020
ประเทศไทย
ได้น้ำเต้าหู้แต่ยังมีเนื้อถั่วเหลืองปนมากหน่อย
ตะแกรงร่อนไม่ค่อยดีเท่าไร เนื้อถั่วเหลืองสุกลอดผ่านได้มากทำให้น้ำเต้าหู้ข้น หากตะแกรงสามารถกรองกากได้ออกหมดเหลือแต่น้ำถั่วเหลือง 95% ก็น่าจะทำให้ง่ายขึ้นและอร่อยมาก
ข้อดี
ทำเองที่บ้านได้
ข้อเสีย
น้ำถั่วเหลืองหลังกรองยังมีถั่วเหลืองปนอยู่เกิน 30% ไม่เหมือนน้ำเต้าหู้เพียว ๆ ถ้าอยากให้กากถั่วแยกออกต้องนำไปกรองผ่านถุงผ้าอีกรอบ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD2072/03 เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง
Date of Use 2018-07-06
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD2072/03 เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง
Date of Use 2018-07-06