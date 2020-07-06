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  • สัมผัสน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อละมุนได้สะดวกและง่ายดาย
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  • สัมผัสน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อละมุนได้สะดวกและง่ายดาย
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ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionเครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง

HD2072/03

3
| (1) วิจารณ์
สัมผัสน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อละมุนได้สะดวกและง่ายดาย
เตรียมน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อละมุนได้ง่ายด้วยเครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองจาก Philips ซึ่งมีใบมีดรูปทรงบูมเมอแรงคู่ ฟังก์ชัน "Easy Clean" และฝากันน้ำ ทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถทำน้ำนมถั่วเหลืองโฮมเมดสดใหม่ได้สะดวกและง่ายดาย เพื่อคุณและทุกคนในครอบครัว
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สัมผัสน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อละมุนได้สะดวกและง่ายดาย

  • 1.0~1.3 ลิตร

  • ใบมีดบูมเมอแรง

  • 900 วัตต์

  • โครงสร้างสองชั้น

ใบมีดรูปทรงบูมเมอแรงคู่เพื่อประสิทธิภาพในการตัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ใบมีดรูปทรงบูมเมอแรงคู่เพื่อประสิทธิภาพในการตัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ใบมีดรูปทรงบูมเมอแรงคู่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ประสิทธิภาพในการตัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น ส่วนฟันปลาทั้งสองที่โค้งลงในมุมที่แตกต่างกันสองแบบช่วยให้ได้พื้นผิวสัมผัสของเมล็ดที่ดียิ่งขึ้น และส่วนฟันปลาทั้งสองด้านช่วยเพิ่มการกระจายของเมล็ดมากขึ้นทำให้ได้ประสิทธิภาพในการตัดที่เหมาะสมที่สุด

การออกแบบให้เข้าถึงได้ทุกจุดทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น

การออกแบบให้เข้าถึงได้ทุกจุดทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น

การออกแบบให้เข้าถึงได้ทุกจุดและพื้นผิวเรียบลื่น ปราศจากสกรูและขอบที่ยื่นออกมา ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

ปุ่ม "Easy Clean" สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะ

ปุ่ม "Easy Clean" สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะ

การกดปุ่ม "Easy Clean" จะเป็นการเปิดใช้การทำความสะอาดเบื้องต้น โดยการคนและเพิ่มอุณหภูมิน้ำ ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกสบาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

06/07/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ได้น้ำเต้าหู้แต่ยังมีเนื้อถั่วเหลืองปนมากหน่อย

ตะแกรงร่อนไม่ค่อยดีเท่าไร เนื้อถั่วเหลืองสุกลอดผ่านได้มากทำให้น้ำเต้าหู้ข้น หากตะแกรงสามารถกรองกากได้ออกหมดเหลือแต่น้ำถั่วเหลือง 95% ก็น่าจะทำให้ง่ายขึ้นและอร่อยมาก

ข้อดี

ทำเองที่บ้านได้

ข้อเสีย

น้ำถั่วเหลืองหลังกรองยังมีถั่วเหลืองปนอยู่เกิน 30% ไม่เหมือนน้ำเต้าหู้เพียว ๆ ถ้าอยากให้กากถั่วแยกออกต้องนำไปกรองผ่านถุงผ้าอีกรอบ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD2072/03 เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง

Date of Use 2018-07-06

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD2072/03 เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง

Date of Use 2018-07-06

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