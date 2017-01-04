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Daily Collectionเครื่องปิ้งขนมปัง

HD2586/29

4.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ปิ้งขนมปังได้ง่ายดาย

เพลิดเพลินกับขนมปังปิ้งได้ทุกเวลาด้วยเครื่องปิ้งขนมปังทำจากโลหะขนาดเล็ก ประกอบด้วยช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ 2 ช่อง สามารถปรับความกว้างของช่องได้เพื่อการปิ้งขนมปังได้ทั่วถึง และสามารถควบคุมความเหลืองกรอบของขนมปังได้ตามต้องการ พร้อมถาดรองเศษขนมปังสามารถถอดออกได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ รูปทรงกะทัดรัดทำจากโลหะ

ปิ้งขนมปังได้ง่ายดาย

  • 2 ช่องปิ้ง

  • กะทัดรัด

  • ฝา

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พื้นผิวด้านนอกของเครื่องปิ้งขนมปังจะไม่ร้อน และสัมผัสได้

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ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

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4.5

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แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

04/01/2017

한국

한국

저렴한 가격에 성능도 괜찮에요.

가격대비 아주 좋은 제품인듯 합니다. 후라이팬에 구워먹는것 보다 휠씬 더 잘구워지고 우선 기름을 바르지 않아 좋네요. 디자인도 괜찮고, 딱 필요한 기능에 충실한 제품입니다.

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16/05/2018

Philippines

Philippines

Reliable

Easy to use. Been using for over a year. Possible issues: 1. there is storage for cable provided but we find it inconvenient especially with the plug still sticking out and our needs an adaptor 2. there is built-in removable tray so one can take out any crumbs, etc after toasting but its still difficult to get it fully clean

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