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ปิ้งขนมปังได้ง่ายดาย
เพลิดเพลินกับขนมปังปิ้งได้ทุกเวลาด้วยเครื่องปิ้งขนมปังทำจากโลหะขนาดเล็ก ประกอบด้วยช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ 2 ช่อง สามารถปรับความกว้างของช่องได้เพื่อการปิ้งขนมปังได้ทั่วถึง และสามารถควบคุมความเหลืองกรอบของขนมปังได้ตามต้องการ พร้อมถาดรองเศษขนมปังสามารถถอดออกได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
2 ช่องปิ้ง
กะทัดรัด
ฝา
ฝา
พื้นผิวด้านนอกของเครื่องปิ้งขนมปังจะไม่ร้อน และสัมผัสได้
4.5
จาก 5
2
ตรวจดู
100%
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yoshihala
04/01/2017
한국
저렴한 가격에 성능도 괜찮에요.
가격대비 아주 좋은 제품인듯 합니다. 후라이팬에 구워먹는것 보다 휠씬 더 잘구워지고 우선 기름을 바르지 않아 좋네요. 디자인도 괜찮고, 딱 필요한 기능에 충실한 제품입니다.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD2586/29 Toaster
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Finnick2
16/05/2018
Philippines
Reliable
Easy to use. Been using for over a year. Possible issues: 1. there is storage for cable provided but we find it inconvenient especially with the plug still sticking out and our needs an adaptor 2. there is built-in removable tray so one can take out any crumbs, etc after toasting but its still difficult to get it fully clean
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